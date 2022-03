Brez presenečenja v Kamniku in Mariboru

Branilke naslova iz Kamnika so na prvi četrtfinalni tekmi prvakinje 1. B lige, članice Formisa, premagale s 3:0. Z istim rezultatom so četrtfinale proti Krimu odprle Mariborčanke. Zvečer se bodo na prvi tekmi pomerile še Ankarančanke in Novogoričanke. Že v sredo so Grosupeljčanka s 3:1 presenetljivo slavile v Šempetru.

Branilke naslova iz Kamnika so proti prvakinjam letošnje 1.B lige tekmo vzele resno. Že takoj so povedle s 4:0 in 6:1, ko jih je Fatumata Sillah z blokom povedla v vodstvo z 19:11, je bilo jasno, da bodo povedle z 1:0. Domače so bile premočne v bloku, hkrati pa so imele tudi zanesljiv napad, tudi v preostalih dveh nizih negotovosti ni bili v nobenem trenutku, trener Gregor Rozman je lahko v igro poslal tudi igralke s klopi. Lucy Charuk je bila s 13 točkami najučinkovitejša igralka tekme.

Ljubljanski Krim je Mariborčankam vendarle nudil nekoliko večji odpor. V drugem nizu je bil na začetku celo v prednosti, najbolj pa so bile Ljubljančanke favoritinjam enakovredne v tretjem nizu, ki je bil negotov do izida 16:15, v končnici pa je prišla do izraza razlika v kakovosti, tako da so ga varovanke Bruna Najdiča zanesljivo dobile. Pri zmagovalkah je bila tokrat zelo razpoložena, Anamari Galić, dosegla je 19 točk.

Tudi Mariborčanke na prvi četrtfinalni tekmi niso dopustile presenečenja. Krim so premagale s 3:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ob 20. uri se bo v Kopru začela še tekma med Ankaranom in GEN-I Volleyjem.

Grosupeljčanke presenetile Šempetranke

Odbojkarice iz Grosuplja so v ligaškem delu zasedle šesto mesto, na prvi četrtfinalni tekmi pa ugnale tretje Savinjčanke. Tako na drugo tekmo v soboto odhajajo z zaključno žogo za uvrstitev v polfinale.

Uvod prvega niza je sicer pripadel Savinjčankam, ki so povedle s 5:2. Prednost ni trajala dolgo, saj so gostje izenačile na 6 in nato tudi povedle. Čeprav so si v nadaljevanju domačinke priigrale prednost treh točk po uspešnem napadu Tali Lekše (16:13), nato pa tudi z 19:17 in 22:20, se jim je nato ustavilo, sledila je serija štirih napak v napadu in prvega niza so se veselile igralke Grosuplja.

Grosupeljčanke so četrtfinale začele z zmago. Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

Drugi niz so znova bolje začele domačinke, povedle s 4:0, a so se gostje vrnile in do 14:14 ostajale blizu Šempetrankam. Potem pa je sledila izjemna serija 11 zaporednih točk gostij, pri čemer je blestela predvsem Anja Maček, ki je prispevala kar šest točk v tej zmagoviti seriji.

Tudi v tretjem nizu sta bili ekipi precej izenačeni, gostje pa so si pri vodstvu 15:13 zagotovo predstavljale, da so v dobrem položaju za hitro zmago s 3:0. Toda domačinke so strnile vrste in s šestimi zaporednimi točkami odločile niz v svojo korist.

V četrtem so prve s tremi točkami prednosti povedle Dolenjke (12:9), a so tokrat za razliko od tretjega niza prednost uspele zadržati in jo celo povišati (18:14). Na dve točki razlike so se domačinke še uspele približati (18:16), nato pa je znova sledila dolga serija gostij, ki so dobile zadnjih vseh naslednjih devet točk za pomembno zmago. Pri gostjah so štiri igralke presegle dvomestno število točk. Z 20 je bila najbolj učinkovita Anja Maček, 16 jih je dodala Helena Mijoč, 15 Klavdija Čož, 13 pa Karin Pavič. Pri domačih sta s 15 točkami izstopali Vita Črnila in Tali Lekše.