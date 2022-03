Novomeščani in Triglavani na pol poti

Začela se je končnica odbojkarskega državnega prvenstva za moške. Odbojkarji Krke so na prvi tekmi osmine finala s 3:1 upravičili vlogo favorita pri Fužinarju in so na pol poti do četrtfinale. V sredo so člani Hiša na kolesih Triglav iz Kranja 3:0 v nizih slavili pri članih Špan Brezovica in naredili korak proti četrtfinalu. Druga medsebojna obračuna bosta v soboto, 19. marca, morebitna tretja pa v ponedeljek, 21. marca. Zmagovalca se bosta uvrstila v četrtfinale državnega prvenstva in bosta v naslednji sezoni nastopala v 1. A DOL.

Novomeščani so na Koroškem prišli na pol poti do četrtfinala državnega prvenstva in obstanka v elitni ligi. Dvoboja na Ravnah sicer niso dobro začeli, izgubili prvi niz, nato pa vendarle dokazali, da so kakovostnejši tekmec. Imeli so sicer nekaj težav z domačim blokom, v katerem je blestel Miha Fink, a so nadomestili predvsem z manjšim številom napak.

Za domače se je tekma optimistično začela. Z dobrimi servisi Finka so povedli s 5:2, izkušeni Vasja Plesec je nato prednost še povišal. Po izidu 14:10 pa so spet servisi Finka poskrbeli za nove tri zaporedne točke, tako da za Dolenjce ni bilo več vrnitve. Zato pa so se vrnili v drugem nizu, ko so domače povsem nadigrali.

Rezultat so nadzirali tudi v tretjem, ko so že vodili z 19:12, v samem zaključku pa so dovolili, da se je tekmec približal na 22:24, toda Toni Travnik je niz vendarle končal. S tem se je nekako tudi končal odpor gostiteljev, ki so bili precej slabši tudi v četrtem nizu.

Izkušeni Zlatko Pulko je bil s 24 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Fran Peterlin je štiri od svojih 19 točk dosegel z začetnim udarcem, pri domačih je Emir Makaš dosegel 13 točk, Fink pa deset, od tega sedem z blokom in dve z asoma.

Triglavani začeli z zmago

Špan Brezovica je v letošnji sezoni 1. B ligo sklenila na visokem drugem mestu s točko manj od Fužinarja in ima prvič priložnost pridružiti se eliti. Toda po prvi tekmi je prednost na strani Kranjčanov. Ti so v 1. DOL za moške zasedli sedmo mesto, danes pa so na prvi tekmi storili velik korak k obstanku v ligi.

Domačini so sicer dobro začeli in povedli s 6:2, nato pa so gosti hitro izničili zaostanek in povedli z 8:7. Ekipi sta se nato večkrat izmenjali v vodstvu, v končnici pa so Triglavani pobegnili na +3 (19:16), sicer dovolili izenačenje na 19:19, na koncu pa so le dobili štiri od petih zadnjih točk za osvojitev prvega niza.

Odbojkarji Triglava so lov na četrtfinalno vstopnico začeli z zmago. Foto: Aleš Oblak

Po izenačenem začetku drugega niza so Kranjčani prevzeli pobudo in vztrajno višali prednost. Povedli so celo s sedmimi točkami (17:10), s čimer je bil zaključek drugega niza le še formalnost.

V tretjem so bili domači znova bolj konkurenčni. Večkrat so povedli s tremi točkami, znova pa je prednost hitro skopnela. Kranjčani so nato držali manjšo prednost, zadnjič pa je bilo izenačeno na 18:18. Toda gosti so nato stopili na plin v zaključku in dobili sedem od zadnjih devetih točk za zmago s 3:0 v nizih pred sobotno drugo tekmo v domači dvorani.

Pri domačih je bil najbolj razpoložen Klemen Šen, ki je sedem od 15 točk dosegel v prvem nizu. Pri gostih pa sta bila s po 10 točkami najbolj učinkovita Maj Nanut in Miha Mali.