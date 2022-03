Redni del se je končal z derbijem, ACH Volley pa brez poraza

ACH Volley je zabeležil še 21. zmago, s 3:0 je gladko dobil še četrti derbi sezone proti aktualnim prvakom, odbojkarjem Merkur Maribora, svojo tretjo zmago pa je vknjižil Hiša na kolesih Triglav, ki je bil s 3:1 boljši od Črnuč.

S tem je odločitev o zadnjem mestu po rednem delu prestavil na zadnjo tekmo, ko bo v nedeljo računal na pomoč Calcita Volleyja, ki bi mu pomagal z zmago 3:0 nad Krko v Novem mestu.

Na tretji tekmi je Panvita Pomgrad s 3:0 premagala četrtouvrščeni Salonit, ostala za njim na prvenstveni razpredelnici, a si priigrala nekaj samozavesti za četrtfinalni obračun teh tekmecev.

ACH je redni del sezone končal brez poraza, dobil je tudi vse štiri obračune proti Mariborčanom, ki so mu še največ težav povzročili v finalu pokala. Tokrat v Ljubljani niso bili blizu presenečenju, pa čeprav so oranžni zmaji igrali brez svojega najučinkovitejšega igralca Nikole Gjorgieva. Makedonca je na korektorskem mestu zamenjal Alen Šket, ki je bil s 15 točkami najučinkovitejši igralec tekme brez pravega tekmovalnega naboja.

"Najprej iskrene čestitke mojim fantom za prikazano igro. Tretja tekma v štirih dneh je za nami, tako da smo že pošteno utrujeni. Veseli me, da smo kljub temu prikazali dobro igro v obrambi in se borili za vsako točko. Bili smo za razred boljši nasprotnik, o čemer priča tudi rezultat. Zdaj je čas za nekaj dni počitka, katerega so si fantje več kot zaslužili, potem pa s polno paro naprej do želenega cilja," je po tekmi dejal domači trener Mladen Kašić.

Kranjčani so proti Črnučanom igrali brez korektorja Janka Breganta in podajalca Janija Godniča, toda vseeno zmagali, tudi po zaslugi odločitve gostujočega trenerja Jurija Žavbija, da ne igra v najmočnejši postavi. Tako gostom ni pomagal niti nekdanji igralec Triglava Črtomir Bošnjak, manjkal pa je tudi letos odlični Jaka Sešek. Kljub temu so Črnučani tekmo dobro začeli, bili še v končnici prvega niza v prednosti 21:18, a sta za preobrat poskrbela predvsem Miha Mali in Aljoša Šikanič, slednji je z asom tudi končal niz.

Tudi drugi niz in tretji niz sta bila izenačena, v drugem je po izidu 23:23 za zadnji dve točki poskrbel izkušeni Andrej Štembergar Zupan, tretjega pa so gosti celo dobili. V četrtem pa so bili brez moči, Kranjčani so do zmage prišli predvsem zaradi boljšega izvajanja začetnih udarcev.

Tudi v Murski Soboti so bili nizi izenačeni, vse pa so dobili gostitelji, ki so zmagali zasluženo, kar je pokazala tudi statistika.

1. DOL za moške, 21. krog: Sobota, 12. marec

Hiša na kolesih Triglav : Črnuče 3:1 (22, 23, -22, 18)

Panvita Pomgrad : Salonit Anhovo 3:0 (23, 22, 24)

ACH Volley : Merkur Maribor 3:0 (21, 17, 18) Nedelja, 13. marec

Krka - Calcit Volley