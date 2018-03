Slovenca na spektaklu na snegu odlična peta

EP v odbojki na snegu (m in ž)

Slovenska odbojkarja Anže Bahč in Tadej Boženk sta na prvem evropskem prvenstvu v odbojki na snegu v avstrijskem Wagrainu-Kleinarlu, na katerem je v moški in ženski konkurenci nastopilo po 24 parov iz 18 držav, osvojila peta mesto. Naši predstavnici Bernarda Baron in Manica Bulc sta bili 17.

Slovenki sta prvenstvo začeli s presenetljivo zmago nad favoriziranima Norvežankama Janne Kongshavn in Kristine Wiig. Obračun sta naši dekleti dobili z 11:9 in 11:8, nato pa sta morali na drugi tekmi skupinskega dela s 3:11 in 5:11 priznati premoč Slovakinjama Silvii Poszmikovi in Romani Jurenkovi. Baronova in Bulčeva se zaradi slabšega količnika dobljenih in izgubljenih točk nista uvrstili v osmino finala in sta prvenstvo končali na 17. mestu.

Anže Bahč in Tadej Boženk sta z zmagama nad Hrvatoma Nikom Gogo in Donaldom Stojnićem, z 10:12, 11:8 in 11:5, in nad Poljakoma Piotrom Groszekom in Mateuszom Ziebo, z 10:12, 11:8 in 11:5, osvojila prvo mesto v skupini. V obračunu osmine finala sta Slovenca, z 11:8 in 11:6, odpravila še Madžara Izsaka Soosa in Viktorja Bana ter se veselila uvrstitve v četrtfinale.

Zaustavila sta ju Litovca

V boju za polfinale sta bila za odtenek boljša Litovca Lukas Kazdailis in Arnas Rumsevicius, ki sta oba niza dobila na razliko, s 13:11 in 15:13. Bahč in Boženk sta v konkurenci 24 parov iz 18 držav tako osvojila peto mesto.

"Zelo sva vesela tega petega mesta. Dala sva vse od sebe in se zares potrudila, še posebej na tekmi proti Litovcema. Žal so odločale malenkosti in kakšen zgrešen servis preveč. Vse skupaj bi se lahko obrnilo drugače, morda bi nama uspelo osvojiti niz ali celo dva in priti do polfinala. To bi bila češnja na torti, ampak tudi s petim mestom sva oba zadovoljna," je po obračunu z litovsko dvojico dejal Tadej Boženk.