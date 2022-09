Slovenski odbojkarji so v sredo vknjižili eno od poglavitnih zmag v zgodovini slovenske odbojke ter se uvrstili v premierni polfinale svetovnega prvenstva in boje za odličja, ki bodo konec tedna v poljskih Katovicah. "Nihče ne bo zadovoljen s četrtim mestom. Zdaj se je treba spočiti in dobro pripraviti glavo na polfinale proti Italiji, ki ji imamo še kaj za vrniti za lanske Katovice. To bo morda celo najtežja tekma na prvenstvu, verjamem, da se z našo najboljšo igro lahko nadejamo finala," je po veliki zmagi nad Ukrajino, ob kateri se je podpisal pod zmagovito točko, dejal najmlajši član slovenske reprezentance in eden od adutov s klopi Rok Možič, vesel priložnosti, ki mu jo je ob taktični menjavi zaupal selektor Gheorghe Cretu.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je pisanje odbojkarske pravljice z evropskih prvenstev preselila še na svetovni oder. Z zmago proti trdoživim Ukrajincem je pred 11 tisoč gledalci v svoji najljubši dvorani Stožicah, v kateri vselej igra "še bolj nevarna Slovenija", potrdila vlogo favorita in napredovala v premierni polfinale največjega odbojkarskega reprezentančnega tekmovanja.

"Vedeli smo, da ne bo lahka tekma, da Ukrajinci nimajo česa izgubiti. To je njihov najboljši rezultat do zdaj, tudi naš, ampak na papirju so zagotovo slabši. So pa pokazali vrhunsko predstavo na servisu in bloku. V prvem setu smo imeli veliko težav, pa tudi drugi set bi se lahko obrnil drugače, a smo ga na srečo pripeljali v našo korist. Zahvaljujem se vsem ljudem, ki so nas prišli podpirat, brez njih bi lahko bili zdaj vsi žalostni, na srečo pa smo veseli," je imel po preboju med polfinaliste širok nasmeh najmlajši član slovenske zasedbe Rok Možič, ki je po uspešni napadalni akciji pristavil 25. točko četrtega niza za končno slovensko slavje.

"Vsa čast selektorju, vse menjave do zdaj so se dobro obrestovale"

Štajerec, ki v Veroni igra prvo violino, se je moral v reprezentanci privaditi na novo vlogo, postaja eden od adutov s klopi Gheorgheja Cretuja. Ta je proti Ukrajini v prvem nizu "vpoklical" prvega asa iz rokava Gregorja Ropreta, sredi drugega pa zaigral s tretjim sprejemalcem Možičem (namesto korektorja Tončka Šterna), ki je upravičil zaupanje.

"Brez gledalcev bi lahko bili zdaj vsi žalostni, na srečo pa smo veseli." Foto: Anže Malovrh/kolektiff

"Zelo sem vesel za priložnost trenerja. Bila je nekoliko neobičajna menjava, ni bila povsem nova, saj smo to poskušali že pri prejšnjem selektorju. Sistem se je dobro obnesel, verjamem, da bodo zdaj naši nasprotniki pazljivi tudi na to. Vsa čast selektorju, vse menjave do zdaj so se dobro obrestovale. Tudi ko me je potegnil nazaj na klop in poslal Tončka Šterna na servis, je ta serviral tri take servise, da ni kaj dodati, in to hladen, kar ni preprosto. Selektorju res zaupamo. Karkoli reče, vemo, da je to z neko idejo, željo. Vedeli smo, kakšna je moja vloga, kakšna je vloga Gregorja Ropreta. Tu nisem igralec z začetka, ampak as iz rokava. Zdaj se je to dvakrat obrestovalo, upam, da se bo še naprej, da bova, če Sloveniji ne bo šlo najbolje, vnesla novo energijo na igrišče, čeprav raje vidim, da sploh ne pridem na igrišče, saj to pomeni, da dobro igramo (smeh, op. a.). Vsak v ekipi ve, zakaj je tu, vsak je del te zgodbe, brez teh, ki stojimo ali pa stojijo ob igrišču, ni ekipe. Vseh 14 je zaslužnih, da smo, kjer smo," o učinkovitosti potez, ki jih 54-letni Romun vleče na igrišču, razmišlja 20-letnik.

"Vsa čast selektorju, vse menjave do zdaj so se dobro obrestovale," o vodenju tekem Gheorgheja Cretuja pravi 20-letnik, ki pozdravlja tudi Romunove odločitve zunaj igrišča. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

A ne le vodenja tekem, Možič izpostavlja tudi pomembnost Cretujevih prijemov zunaj dvorane. "Trener je sprejemal vrhunske odločitve tudi izven igrišča. V prostih dneh nam je dal nekaj prostosti, da smo se skupaj poveselili, šli skupaj na večerjo ... Hotelska hrana je sicer vrhunska, a hotelsko življenje ni najlažje, rutine se lahko naveličaš," pravi Možič in priznava, da jim je bil sistem kot gostiteljem pisan na kožo: "Za nas je bilo kar odlično. V skupini smo imeli en dan tekmo, en dan prosto, pa spet tekmo, prost dan in tekmo, po osmini finala smo imeli tri proste dneve, tako da smo se prvi prost dan res lahko sprostili, v spaju, z družinami. S tem ko nekaj organiziraš, imaš določene ugodnosti, na papirju morda lažjega tekmeca, a zdaj nas čakata dva zelo težka dneva."

"Nihče ne bo zadovoljen s četrtim mestom"

Mladenič, ki ob Mitji Gaspariniju ob igrišču najbolj čustveno spremlja dogajanje, na igrišču pa prekipeva od energije, bo z rojaki v soboto v Spodek Areni igral polfinale z Italijani, ki so v stožiškem četrtfinalu razžalostili olimpijske prvake Francoze. Gre za ponovitev finala lanskega evropskega prvenstva, ko so Slovenci v isti dvorani vodili z 2:1 v nizih, na koncu pa izgubili po tie-breaku. Mladi zasedbi azzurrov uspešno poveljuje nekdanji reprezentant italijanske zlate ere (trikrat zapored svetovni prvaki) Ferdinando De Giorgi.

Z Gregorjem Ropretom sta postala Cretujeva asa iz rokava. Foto: Anže Malovrh/kolektiff

"Čakata nas najpomembnejši tekmi naših karier"

"Vsi smo si potihoma želeli tega polfinala, a tega nismo želeli na glas izpostavljati, saj smo se zavedali, da je treba iti tekmo po tekmo. Vesel sem, da je šlo vse v našo korist, a naredili nismo še nič. Nihče ne bo zadovoljen s četrtim mestom. Zdaj se je treba spočiti in dobro pripraviti glavo na polfinalno tekmo, ki pa bo morda celo najtežja na prvenstvu. V soboto in nedeljo nas čakata dve najpomembnejši tekmi naše kariere," zrelo razmišlja Možič, ki Italijane dobro pozna, proti mnogim je igral med klubsko sezono.

Slovenci in Italijani se bodo v soboto pomerili v polfinalu svetovnega prvenstva. Gre za ponovitev finala lanskega evropskega prvenstva, v katerem so po preobratu in petih setih slavili azzurri. "Imamo jim kaj za vrniti, z našo najboljšo igro se lahko nadejamo finala," je odločen Možič. Foto: CEV

"Italijanom imamo še kaj vrniti za lanske Katovice, verjamem, da jim lahko prav v Katovicah vrnemo. Vemo, da igrajo poletno, da so premagali olimpijske prvake, ene glavnih favoritov turnirja, da nam ne bo lahko. Poznamo jih zelo dobro, vemo, od kod preti nevarnost, še dodatno jih bomo preučili in se dobro pripravili. Verjamem, da se z veliko želje, energije, potrpežljivosti in z našo najboljšo predstavo lahko nadejamo finala. Želim si le, da čim več Slovencev pride na polfinalno tekmo, da preglasimo Italijane, ki bodo zagotovo prišli z navijači, tudi tu so jih imeli," je pred nadaljevanjem misije, ki se je preselila na Poljsko, optimističen sprejemalec.