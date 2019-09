Konec skrivalnic: Slovenci že danes na vso moč

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo danes in v sredo v Areni Stožice v Ljubljani dvakrat udarila z močno Srbijo. To bosta zadnja preizkusa pred začetkom EuroVolleyja 2019, ki ga bodo gostile štiri države, tudi Slovenija.

Slovenski odbojkarji bodo zadnji del priprav v celoti opravili v Ljubljani, varovance Alberta Giulianija pa do začetka evropskega prvenstva čakata še pripravljalna obračuna proti Srbiji. Nasprotnike, ki jih po novem vodi nekdanji slovenski selektor Slobodan Kovač, v našem taboru zelo dobro poznajo in po besedah reprezentančnega srednjega blokerja Alena Pajenka sta pred slovensko vrsto zelo dobra testa pripravljenosti: "Srbe zelo dobro poznamo in vemo, da so vrhunska ekipa. Ti dve tekmi bosta dober pokazatelj naše pripravljenosti pred evropskim prvenstvom, sploh, ker bo novi selektor Boba Kovač v njihovo igro verjetno vnesel nekaj novosti, kar bo tudi nam koristilo. Ne glede na to, da bomo igrali prijateljsko tekmo, jo bomo odigrali na najvišji mogoči ravni."

Tudi slovenski sprejemalec Klemen Čebulj meni, da tekmi s Srbi, ki bodo potem, ko se jim ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre v Tokiu, poskušali letošnjo reprezentančno sezono reševati na evropskem prvenstvu, prihajata ob pravem času: "Mislim, da bosta to tekmi, ki bosta pokazali kar veliko stvari, predvsem, kako dobro smo pripravljeni in kje so še tiste podrobnosti, ki jih moramo v zadnjih dneh še odpraviti oziroma popraviti. Mislim, da bi moral biti naš sistem zdaj že pripravljen in da vsi vemo, kakšno vlogo imamo v ekipi in kaj se od nas pričakuje ter kako moramo delati in sodelovati kot ekipa. Kakorkoli, mislim, da bosta tekmi za nas nekaj pozitivnega in dobra popotnica za prihajajoče evropsko prvenstvo."

Pripravljalna tekma s Srbijo: 20.00 Slovenija - Srbija

Slovenska odbojkarska reprezentanca (14): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (Chemik Bydgoszcz, Pol) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Czarni Radom, Pol)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Libero:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

Spored EuroVolleyja 2019 - skupina C (Stožice): Četrtek, 12. september:

14.30 Turčija - Rusija

17.30 Finska - Severna Makedonija

20.30 Slovenija - Belorusija Petek, 13. september:

17.30 Severna Makedonija - Turčija

20.30 Belorusija - Rusija Sobota, 14. september:

17.30 Severna Makedonija - Rusija

20.30 Slovenija - Finska Nedelja, 15. september:

17.30 Belorusija - Finska

20.30 Turčija - Slovenija Ponedeljek, 16. september:

17.30 Rusija - Finska

20.30 Belorusija - Severna Makedonija Torek, 17. september:

17.30 Slovenija - Severna Makedonija

20.30 Turčija - Belorusija Sreda, 18. september:

17.30 Slovenija - Rusija

20.30 Finska - Turčija

Preberite še: