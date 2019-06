Slovenija pometla z Egiptom. Kako resna je poškodba Šterna? #video

Slovenski selektor Alberto Giuliani je pripravljalno tekmo začel v postavi Gregor Ropret na mestu organizatorja igre, sprejemalca sta bila standardna Klemen Čebulj in Tine Urnaut, na mestu korektorja je zaigral Tonček Štern, blokerja sta bila Alen Pajenk in Jan Kozamernik, na mestu prostega igralca pa je začel Jani Kovačič.

Neubranljiv začetni udarec Tineta Urnauta:

Slovenci so hitro pokazali, da so vsaj za dva razreda boljši in pometli z afriškem tekmecem. Giuliani je v prvih treh nizih, razen pri nekaj taktičnih menjavah, zaupal zgoraj omenjenim, v četrtem pa so priložnost od prve točke naprej poleg Kozamernika in Pajenka dobili Dejan Vinčić, Alen Šket, Žiga Štern, Mitja Gasparini in libero Urban Toman. Ti so z nekaj več težavami kot začetna postava Egipčane premagali tudi v četrtem nizu (28:26).

Fotogalerija iz Stožic (fotograf: Aleš Oblak):

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Štern odpeljan z igrišča

Za nekaj skrbi je poskrbel starejši od bratov Štern, Žiga, ki si je poškodoval gleženj. Vse skupaj je bilo videti vse prej nedolžno, Šterna so z igrišča odpeljali na kar na stolu. ''Ne vem, kako resno je, bomo videli. Gre pa za poškodbo stopala," je po tekmi dejal slovenski selektor Giuliani, ki bo morda moral ponovno aktivirati že prečrtanega Jana Klobučarja.

Šterna so v slačilnico odpeljali na pisalniškem stolu:

Selektor videl dobre in slabe stvari

Drugače pa je bil italijanski strokovnjak na slovenski klopi zadovoljen s prikazanim. ''To je bila naša prva prava pripravljalna tekma, zato lahko rečem, da sem lahko zadovoljen. Predvsem z odnosom igralcev, dejstvo pa je, da nismo še tam, kjer smo lahko. Bile so dobre in slabe stvari, a to je povsem normalno. Bili smo dobri v side-outu, tudi servirali smo zelo kontinuirano. Mirno lahko pričakujem naslednji teden, ko se bo začelo zares,'' je po zmagi nad roko na srce skromnim Egiptom povedal Giuliani, na pokalu Challenger, ki ga bodo od 3. do 7. julija gostile Stožice pa pričakuje le eno - zmago turnirja in uvrstitev v elitno ligo narodov.

Končni slovenski seznam igralcev (14): Podajalca:

Dejan Vinčić, Gregor Ropret Korektorja:

Mitja Gasparini, Tonček Štern Blokerji:

Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Matic Videčnik, Sašo Štalekar Sprejemalci:

Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Šket, Žiga Štern Libera:

Jani Kovačič, Urban Toman

Pokal Challenger - Stožice: Skupina A: Sreda, 3. julij:

20.30 Slovenija - Čile Četrtek, 4. julij:

20.30 Turčija - Čile Petek, 5. julij:

20.30 Slovenija - Turčija Skupina B: Sreda, 3. julij:

17.30 Egipt - Belorusija Četrtek, 4. julij:

17.30 Kuba - Belorusija Petek, 5. julij:

17.30 Egipt - Kuba V sobotni polfinale se uvrstita najboljši dve ekipi iz vsake skupine. V ligo narodov se uvrsti le zmagovalec turnirja.

Preberite še: