Slovenci v Stožicah v boj za elitno ligo narodov, znanih vseh pet tekmecev

Slovenski odbojkarji so vendarle dobili tekmece za julijske kvalifikacije za ligo narodov. Slovenci bodo med 3. in 7. julijem v Areni Stožice v Ljubljani gostili Kubo, Čile, Turčijo, Belorusijo in Egipt, v ligo narodov jih vodi le zmaga na turnirju, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.