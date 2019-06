Vsi na kupu: pripravam se je pridružil še Gasparini

Za slovenskimi odbojkarji so štirje tedni dela, namenjeni predvsem telesni pripravi. S potekom priprav je slovenski selektor Alberto Giuliani za zdaj zelo zadovoljen: "Zagotovo smo delali zelo dobro, fantje so dajali vse od sebe in verjamem, da če bomo tako nadaljevali, bomo lahko dobro pripravljeni."

Italijanski strateg, ki od konca prejšnjega tedna lahko računa na vse odbojkarje s svojega seznama, se je pretekli konec tedna za sodelovanje zahvalil korektorju Maticu Vrtovcu in srednjemu blokerju Urošu Pavloviću. "Bila je težka odločitev. Vsi fantje so dali maksimum, vendar vemo, da jih je v reprezentanci lahko samo štirinajst. Verjamem pa, da bodo vrata reprezentance za ta dva odbojkarja vedno odprta," je svojo odločitev pojasnil selektor. Od priprav se je poslovil tudi podajalec Jure Kasnik, ki je zaradi Vinčićevih težav s hrbtom sodeloval na treningih. Nekaj manjših težav s kolenom je imel tudi Alen Šket, ki pa naj bi se v tem tednu vrnil v poln trenažni proces.

Izkušeni Mitja Gasparini se je pripravam pridružil kot zadnji. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Fizično pripravljenost bo nadoknadil

"Prvi občutki so zelo dobri. Fantje so dobre volje in delovne vneme. Kar se tiče fizične pripravljenosti, zagotovo zaostajam, upam pa, da bom to čim prej nadoknadil. Že na julijski turnir moramo priti v dobri formi. Želimo si prikazati dobro igro in se uvrstiti v Ligo narodov," pravi zadnji priključeni član Gasparini.

"Mislim, da so za zdaj priprave potekale po načrtih. Poudarek je bil na fizični pripravi in tehničnih treningih. Stanje v ekipi je zelo dobro, fantje so dobro pripravljeni in dajejo svoj maksimum na treningih. V naslednjih tednih bomo začeli z uigravanjem, potem sledijo prijateljske tekme in mislim, da bomo ustrezno pripravljeni za prihajajoči Challenger," pa razmišlja kapetan Tine Urnaut. "Stanje v ekipi je zelo dobro, fantje so dobro pripravljeni in dajejo svoj maksimum na treningih." Foto: Aleš Oblak

Zgoščen poletni urnik

Ob koncu tega tedna se bo izbrana vrsta preselila v Ljubljano, kjer bo opravila sklepni del priprav na FIVB Volleyball Challenger Cup, ki ga bo med 3. in 7. julijem gostila slovenska prestolnica.

Temu sledi zgoščen urnik. Reprezentanco v avgustu čakajo še kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, septembra je na vrsti še evropsko prvenstvo, ki ga soorganizira tudi Slovenija. "Vemo, kaj za vsakega športnika pomeni nastop na olimpijskih igrah, tako da motiva ne bo manjkalo niti na avgustovskih kvalifikacijah. Domače evropsko prvenstvo pa je nekaj povsem novega, fantastičnega, tako za nas kot celo Slovenijo in bo zagotovo vrhunec te sezone. Igrali bomo v Stožicah, upam da tudi pred zelo velikim številom navijačev. S fanti se tega že zelo veselimo in se zavzeto pripravljamo na ta dogodek," o evropskem prvenstvu na domačih tleh pravi Gasparini.

