Prvi poraz Slovenk: Treba bo popraviti veliko stvari

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v evropski ligi doživela prvi poraz. Na gostovanju v Pacos de Ferreiri so morale Slovenke priznati premoč Portugalkam, ki so slavile s 3:2 (-25, 22, 23, -22, 9). Slovenke, ki bodo zadnja dva kroga rednega dela lige proti Portugalski in Grčiji igrale doma, sicer še naprej ostajajo na prvem mestu v skupini B.

Slovenski selektor Alessandro Chiappini je srečanje pred lepo napolnjeno dvorano Pavilhão Desportivo Municipal začel s podajalko Evo Mori, korektorico Darjo Eržen, srednjima blokerkama Tino Grudina in Elo Pintar, sprejemalkama Lano Ščuka in Pio Blažič ter prosto igralko Lejo Janežič.

Portugalske odbojkarice so tekmo odprle z dobrimi začetnimi udarci in s hitrimi protinapadi prišle do vodstva s 6:2, po še eni točki domačih pa je slovenska klop morala poseči po prekinitvi. Slovenke je odmor vrnil v igro, na začetni udarec Pintarjeve, po zaključkih Ščuke in bloku Grudine ter uspešnem napadu Erženove so izid poravnale na 8. točki. Po prekinitvi, tokrat na zahtevo Joseja Santosa, je Pintarjeva dosegla še as za prvo vodstvo Slovenije pri 9:8. Po neizkoriščenih napadih naših so Portugalke spet pobegnile (14:12), a so bile po asu Morijeve in bloku Pintarjeve v ospredju vseeno Slovenke. Sledila sta še en preobrat (20:17) in odmor na zahtevo Chiappinija. V končnico so s prednostjo dveh točk vstopile Portugalke, na 23. točki je bil izid poravnan. Prve so do zaključne žoge prišle gostiteljice, takoj za njimi Slovenke, ki so po dveh napakah domačink in še eni točki Erženove slavile s 27:25.

Boljši začetek v drugem nizu je zopet uspel Santosovim varovankam, ki so se izkazale z dobro igro v obrambi, v protinapadih pa je bila, kot že v prvem nizu, nezaustavljiva Julia Kovalenka. Prav portugalska korektorica je poskrbela za vodstvo z 9:5, ki so ga nasprotnice nato ohranjale vse do 15:11 in 17:13, saj naša dekleta nikakor niso uspela ujeti ritma. Chiappini se je zato odločil za odmor, pred tem pa v igro eno za drugo poslal prosto igralko Veroniko Mikl, sprejemalko Ano Marijo Vovk in korektorico Evo Zatkovič. Pri vodstvu Portugalske z 22:17 je slovenski strateg na igrišče vrnil Blažičevo, po dveh zaporednih točkah Ščuke pa so se naša dekleta približala na 22:19. Pri 23:19 je vstopila še Žana Zdovc Sporer, ki je dobro servirala, v napadih se je izkazala Zatkovičeva (23:22), a so do osvojenega niza, s 25:22, prišle domače.

Izjave po tekmi: Ela Pintar, reprezentantka Slovenije: "Zdi se mi, da smo se pozno začele boriti, zato se je Portugalkam odprlo in jim potem tudi vse šlo, medtem ko me stvari nekako nismo mogle izpeljati do konca. Nismo jih dovolj pritisnile z začetnimi udarci, zato je bilo toliko težje igrati blok in obrambo, tako da moramo na naslednji tekmi to popraviti in bomo tam, kjer želimo biti." Pia Blažič, reprezentantka Slovenije: "Zagotovo so se naši slabi začetki na koncu poznali na rezultatu. Portugalke so odigrale zares dobro tekmo, to je treba reči. V obrambi so zelo dobro pobirale in kljub dobri pripravi na tekmo se morda nismo dovolj držale sistema, ki bi se ga morale. Na koncu je ta zbeganost prevladala. A ostajamo na prvem mestu, ta poraz ne pomeni, da bomo odnehale. Gremo naprej in na naslednjih domačih tekmah popravimo rezultat s Portugalske." Foto: CEV Alessandro Chiappini, selektor Slovenije: "Res je, da je še vedno vse v naših rokah, a smo si to, da bi dosegli svoj cilj, otežili. Ne vem, kaj se je zgodilo, zagotovo odnos na začetku tekme ni bil pravi in kar lahko rečem je, da smo imeli v prvem nizu srečo, a se iz tega nismo nič naučili. Tudi na začetku drugega niza nismo igrali dobro, nismo znali zaustaviti portugalskih napadalk, čeprav so nizke. Z lahkoto so dosegale točke, predvsem s pomočjo našega bloka, v obrambi pa smo bili počasni. Ne vem, treba bo popraviti veliko stvari, saj nas čakata dve pomembni tekmi in moramo biti osredotočeni in dobro pripravljeni na tekmi. Če ne bomo igrali dobro, nas čaka težko delo."

Pobudo so tudi na začetku tretjega niza prevzele Portugalke, povedle s 4:1 in 7:4, s točkami Ščuke in Erženove pa se je prednost tekmic stopila, rezultat je bil izenačen na 9:9. A domače so še enkrat odlično odigrale v obrambi in si prek napadov Kavalenke in Marte Hurst zagotovile štiri točke naskoka (12:8). V vrsti Slovenije se je z odličnimi začetnimi udarci izkazala Pintarjeva, ki je ob pomoči Ščuke in Grudine Slovenijo popeljala v vodstvo s 14:12. A Portugalke so pripravile preobrat za 17:16 in po dveh napakah naših v napadu za 20:18. Pintarjeva je z novim asom prinesla izenačenje na 21:21, pri 23:21 v korist tekmic je Chiappini vzel odmor. Izid je bil še poravnan na 23:23, a so se zmage s 25:23 zopet veselile domače.

Po vodstvu naših z 2:1 v četrtem nizu, ki so ga začele Zdovc Sporerjeva, Zatkovičeva in Janežičeva, so ritem začele narekovati portugalske odbojkarice in si priigrale vodstvo s 6:3. Dobra igra Grudine in Ščuke ob mreži je naše pripeljala do izenačenja na 9. točki, napada Zatkovičeve pa sta naši vrsti prinesla vodstvo s 13:11. Po napaki domačih in uspešnem napadu Grudine je razlika narasla na štiri točke, Zatkovičeva je dodala še as za 16:11. Naše so ostajale v prednosti (20:14), a so se na račun dobrih začetnih udarcev Eduarde Duarte Portugalke nevarno približale na 18:21, po napadu Kavalenke še na 20:22. Chiappini je reagiral s prekinitvijo, po njej je pomembno točko dosegla Ščuka. Grudina je napadla za 24:22, niz pa je po izjemni točki v korist Slovenk zaključila Zdovc Sporerjeva.

Foto: CEV

Tudi začetek petega niza Slovenkam ni uspel, domačinke so povedle s 4:1. Naša dekleta so se nato povsem približala, a po sodniški napaki in dobrem bloku Portugalk so slednje spet vodile s 6:3 in 7:4. Še naprej je bila odlična Kavalenka, ki je prispevala točko za 10:6, Vanessa Rodrigues pa as za 12:7. Gostiteljice so se na koncu zasluženo veselile zmage s 15

Slovenske odbojkarice se bodo jutri vrnile domov, že v sredo pa jih v Mislinji čaka tekma petega kroga evropske lige. Njihove tekmice v Športni dvorani v Mislinji bodo prav Portugalke, v soboto pa se bodo varovanke Alessandra Chiappinija srečale še z Grčijo. Kljub porazu naša dekleta ostajajo na prvem mestu v skupini B in tako tudi v boju za finale oziroma za obračune, ki jih peljejo v zlato evropsko ligo.

Reprezentanca Slovenije: Mori, Grudina, Vovk, Janežič, Blažič, Zdovc Sporer, Mikl, Zatkovič, Pintar, Ščuka, Eržen, Jerala, Žigon. Selektor: Alessandro Chiappini.

Evropska liga, ženske, 4. krog: