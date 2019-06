Slovenke lovijo tretjo zaporedno zmago

Slovenske odbojkarice so se z Estonkami pomerile v soboto v Mariboru in v uvodu v evropsko ligo, v kateri naša izbrana vrsta cilja na uvrstitev v finale, slavile prepričljivo, s 3:0. A na trenutke igra naših deklet ni bila na visoki ravni, zato selektor Alessandro Chiappini opozarja, da bodo morala dekleta v Tartuju znova igrati vsaj tako dobro, kot v sredo v Grčiji, ko so si njegove varovanke zagotovile pomembno zmago nad Grčijo: "Estonija je dobra ekipa in na tekmi, ki smo jo igrali v Mariboru, je bil lahek le prvi niz, ki smo ga odigrali skoraj perfektno, brez napak in s polno kontrolo. A v trenutku, ko nismo igrali na visoki ravni, so se nam zelo približali in morali nato smo se morali zelo boriti, da smo zmagali. Na to moramo biti pozorni, a mislim, da nas je tekma v Mariboru veliko naučila. Igrati bomo morali dobro, pripraviti se moramo na težek obračun in le na ta način lahko razmišljamo o našem velikem cilju."

Na tekmi v Grčiji se je z dobro igro izkazala 17-letna Žana Zdovc Sporer, ki si priložnosti za igro želi tudi v Tartuju: "Pričakujemo težko tekmo, vsekakor smo se na Estonke že dobro pripravili in tako bomo tudi nadaljevali. Upam, da tudi to tekmo končamo enako kot tisto prvo, torej z zmago s 3:0."

Evropska liga ženske, 3. krog:

