Slovenke odpihnile tudi Grkinje!

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v drugem krogu evropske lige zabeležila še drugo zmago. V Korintu je s 3:0 premagala vse prej kot slabe Grkinje in ostala stoodstotna. Slovenija je imela tri razpoložene igralke. Po 11 točk so zabeležile Lana Ščuka, Darja Eržen in Saša Planinšec.

Na tekmah v Grčiji in kasneje še v Estoniji, kamor bodo Slovenke odpotovale neposredno iz Aten, italijanski strateg ne more računati na izkušeno srednjo blokerko Saro Hutinski, ki si je na zadnjem treningu pred odhodom poškodovala koleno. Z ekipo prav tako ni odpotovala podajalka Sara Najdič, ki ima še nekaj težav z gležnjem, v reprezentanci pa jo bo zamenjala mlada Ana Žigon, še ena novinka v slovenskem dresu. Prednost pred korektorico Niko Markovič je tokrat dobila Darja Eržen, v Mariboru je ostala še Ana Marija Vovk.

Po slovenskem vodstvu s 4:1 v prvem nizu in odmoru za Grkinje so se domače nato približale na 5:7, a sta Grudina in Zdovc Sporerjeva poskrbeli za dve zaporedni točki za 9:5. Ko so gostiteljice z dobrimi protinapadi razliko stopile na tri točke, na 13:16, je po odmoru posegel Chiappini, njegove igralke so pobegnile na 20:15, a je Maria Oikonomidou z napadom in odličnimi začetnimi udarci svoje moštvo vrnila v igro (18:20). V zaključku niza so gostje ostale zbrane in po uspešnem napadu Erženove zmagale s 25:19.

Slovenke naslednja tekma čaka v nedeljo v Estoniji. Foto: CEV

Drugi niz so bolje začele domače, ki so izkoristile nekoliko slabši sprejem gostij in ušle na 6:2, a potem ni pomagal niti odmor in zaostanek se je povečal na 6:13. Tekmice so ostajale v ospredju in vodile že z 18:14, nato pa je Zdovc Sporerjeva prispevala točki z napadom in asom, Grudina je zaključila napad za 17. točko. Serija Slovenk se je nadaljevala do vodstva z 19:18 in 20:19. V napeti končnici so si po uspešnem napadu Erženove zaključno žogo pri 24:22 priigrale Slovenke, po izenačenju na 24. točki je Chiappini vzel odmor, po njem so si Grkinje privoščile dve zaporedni napaki za poraz s 24:26.

V tretjem nizu sta ekipi izmenično dosegali točke, prve so z dvema točkama razlike povedle gostiteljice, nalet domačih je prekinila Ščuka, a so Grkinje z začetnimi udarci še naprej pritiskale in povedle s 13:9. Borbene in nepopustljive Slovenke so se še enkrat vrnile v igro in izid poravnale na 16. točki. Po zaslugi Vlachakijeve so domače prešle v vodstvo z 19:17, točka Planinščeve in as Ščuke sta prinesla izenačenje, sledila je napaka Grkinj za vodstvo Slovenije z 21:20. Saša Planinšec je dodala blok, Erženovi pa je uspel napad za zaključno žogo pri 24:20. Niz in tekmo je končala Planinščeva z napadom za 25:21.

Selektor: Igrala so kot ekipa Selektor je bil zadovoljen z odnosom, ki so ga njegove varovanke prikazale v Grčiji. Foto: CEV "Danes so dekleta igrala kot ekipa, zelo so bile povezane na igrišču in izven njega. Tudi ko so se dogajale napake, so to sprejele, o tem niso preveč razmišljale in so nadaljevale. Danes sem zadovoljen predvsem z odnosom, ki so ga dekleta pokazala, v drugem nizu smo bili že v izgubljenem položaju, a igralke niso nehale igrati. Ta zmaga je za nas zelo pomembna, saj vsi vemo, kako močna je Grčija. Odigrali smo izjemno tekmo, zelo sem zadovoljen in čestitam dekletom," je tekmo ocenil selektor Chiappini.

V nedeljo pri Estonkah

Slovenske odbojkarice so v Grčiji dosegle izjemno pomembno zmago, ki jim trenutno prinaša prvo mesto v skupini. Le slednje namreč vodi v veliki finale srebrne evropske lige. Tretjo tekmo evropske lige bodo Slovenke odigrale 2. junija v Estoniji, kamor bodo odpotovale v zgodnjih jutranjih urah.

Reprezentanca Slovenije: Eva Mori in Ana Žigon (podajalki), Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar (srednje blokerke), Anita Sobočan, Lana Ščuka, Pia Blažica, Žana Zdovc Sporer (sprejemalke), Eva Zatkovič in Darja Eržen (korektorici), Leja Janežič in Veronika Mikl (prosti igralki).

