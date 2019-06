Edina težava selektorja: Najti tekmeca

Ekipe, s katerimi se bodo slovenski odbojkarji pomerili za eno mesto, ki vodi v elitno ligo narodov, bodo znane v prihodnjih dneh, zagotovo pa v Slovenijo prihajata Kuba in Egipt. Slovenci se bodo bržkone pomerili tudi s prvo in drugouvrščeno ekipo iz evropske lige, katere zaključni turnir bo ob koncu tedna v Estoniji, na njem pa bodo igrale Nizozemska, Turčija, Belorusija in Estonija.

S tekmeci se v slovenskem taboru ne obremenjujejo, osredotočajo se namreč zgolj na lastno igro. "Treningi so naporni, po uvodnem delu zdaj začenjamo z igro 6 na 6. Poudarek bo bolj na naši igri, saj vemo, da če igramo dobro, ni toliko pomembno, kaj počne nasprotnik. Več poudarka bo zato na samem sistemu v naši igri in po enem mesecu dela že vsi nekako čakamo, da se začnejo prve tekme in challenger, ki bo tisti pravi test za naprej," je povedal reprezentančni bloker Alen Pajenk.

"Upam, da bodo noge zdaj lažje in hitrejše in bomo lahko prišli do tiste želene forme, ki si jo vsi želimo pred turnirjem odbojkarskega izziva v Ljubljani." Foto: Morgan Kristan / Sportida

Upa, da bodo noge zdaj lažje

Slovenski sprejemalec Klemen Čebulj se prav tako veseli začetka tekem, saj je bil dosedanji del priprav precej naporen: "V bistvu smo šele ta teden oziroma včeraj začeli dajati poudarek na igri 6 na 6. Do prejšnjega tedna so treningi v fitnesu in v dvorani potekali na najvišji možni ravni, tako da upam, da bodo noge zdaj lažje in hitrejše in bomo lahko prišli do tiste želene forme, ki si jo vsi želimo pred turnirjem odbojkarskega izziva v Ljubljani."

Pred prvo tekmo kvalifikacij za ligo narodov, ki se bodo začele 3. julija, bo slovenska reprezentanca odigrala še vsaj dve pripravljalni tekmi. Že ta teden se bo predvidoma srečala z mlado reprezentanco Irana, prihodnji teden, 28. junija, pa se bodo Slovenci na Ravnah na Koroškem pomerili z izbrano vrsto Egipta.

"Osebno sem zelo zadovoljen z delom, ki so ga fantje doslej opravili, zdaj pa prihaja čas, ko je treba igrati. Edini problem, s katerim se soočamo, je najti tekmece, s katerimi bi lahko igrali pripravljalne tekme, saj vse ekipe tekmujejo v ligi narodov. " Foto: Aleš Oblak

Giuliani zadovoljen z opravljenim, težave je iskanje tekmecev

Prav pripravljalne tekme za selektorja Alberta Giulianija trenutno predstavljajo edino težavo: "Zdaj smo v Ljubljani in približujemo se prvemu kvalifikacijskemu turnirju. Osebno sem zelo zadovoljen z delom, ki so ga fantje doslej opravili, zdaj pa prihaja čas, ko je treba igrati. Edini problem, s katerim se soočamo, je najti tekmece, s katerimi bi lahko igrali pripravljalne tekme, saj vse ekipe tekmujejo v ligi narodov. A mislim, da tudi, ko igramo med seboj, vse skupaj poteka na visoki ravni. Sem zadovoljen."

