Slovenke so se uspešno maščevale Portugalkam

Slovenske odbojkarice so prišle še do svoje četrte zmage v evropski ligi. Foto: Aleš Oblak

Slovenke, ki so prejšnjo soboto proti istim tekmicam v gosteh izgubile z 2:3, so pred 650 gledalci v prvih dveh nizih prevladovale v bloku, to jim je prineslo vodstvo z 2:0, a tesen tretji niz so izgubile, tako da je marsikdo v dvorani pomislil, da se obeta nova drama. A izgubljeni niz je Slovenke podžgal, v četrtem nizu dvoma o zmagovalcu ni bilo že od samega začetka.

Pri Slovenkah je blestela Darja Eržen. Foto: Aleš Oblak

Najboljša pri Slovenkah je bila z 21 točkami korektorka Darja Eržen, kar 27 točk pa sta prispevala obe blokerki Tina Grudina (14) in Saša Planinšec (13). Pri gostjah je bila s 17 točkami najbolj učinkovita Julia Kavalenka.

Slovenke bodo odločilno tekmo spet igrale v Mislinji, v soboto bodo tam priložnost za prvo mesto iskale Grkinje, ki so na domačem igrišču medsebojni dvoboj izgubile z 0:3.

"Dekleta so bila polna motivacije in energije, včasih celo preveč"

"Zadovoljni smo s predstavo, dekleta so naredila, kar smo se dogovorili." Foto: CEV "Danes je bil pristop pravi in v vseh elementih nam je šlo zelo dobro. Vseskozi smo se borile, tako da je rezultat prišel. V soboto proti Grčiji nas čaka še ena težka tekma, tako kot danes, ampak verjamem, da nam s pomočjo navijačev lahko uspe," je po zmagi povedala Erženova, Anita Sobočan je dodala: "Mislim, da je bila tekma na Portugalskem kot neka streznitev, tako da smo danes prikazale drugačen, bolj odločen pristop. Vemo, da če želimo osvojiti prvo mesto, si poraza ne smemo več privoščiti. Tekma v soboto proti Grčiji bo kot en veliki finale, šlo se bo za prvo mesto. Pokazati bo treba še boljšo igro kot danes, z manj nihanji. Verjamem pa, da se do sobote lahko še uigramo v določenih stvareh in na koncu zmagamo."

Zadovoljen je bil tudi selektor Alessandro Chiappini: "V prvem nizu smo dobro začeli in nadzorovali igro, nato pa smo se spravili v težave. Mislim, da se je v našo ekipo prikradlo nekaj strahu, ampak dekleta so bila polna motivacije in energije, včasih celo preveč, zato smo na trenutke padli v igri. A tudi ta niz bi lahko dobili tako kot smo drugega in zadnjega, torej z veliko razliko. Tretjega niza nismo dobro začeli, lovili smo tekmice, se približali, nato pa naredili nekaj napak in nismo mogli več ujeti Portugalske in smo izgubili. Je pa to za nas zelo pomembna zmaga, saj je šlo za prvo tekmo po porazu, čutili smo nekaj stresa in pritiska. Zadovoljni smo s predstavo, dekleta so naredila, kar smo se dogovorili. Še posebej všeč pa mi je bil odnos, saj so se dekleta že od začetka pripravila na to, da bomo zmagali."

Evropska liga, ženske, 5. krog: