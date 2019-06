Pred napadom na ligo narodov še dvakrat z Egiptom: Glede na naše izkušnje, bi nam moralo takoj uspeti

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca zaključuje s pripravami na kvalifikacije za ligo narodov, ki jih bo med 3. in 7. julijem gostila Ljubljana. Prvi test pripravljenosti naših odbojkarjev bosta prijateljski tekmi z Egiptom, ki bosta na sporedu v četrtek v Stožicah in v petek na Ravnah na Koroškem.

Konec prejšnjega tedna so slovenski odbojkarji le dobili tekmece v pokalu FIVB Challenger, ki ga bodo v začetku julija odigrali pred domačimi navijači ter si skušali priigrati uvrstitev v elitno ligo narodov. Naši fantje bodo v prvem delu tekmovanja odigrali tekmi proti Čilu in Turčiji, v drugi skupini se bodo srečali Belorusija, Kuba in Egipt.

Selektor prepričan, da bo slovenski motor nemudoma zabrnel, kot mora

"Čila ne poznam zelo dobro, poznam pa zelo dobro Turčijo, ki ima ekipo, ki v zadnjem času igra zelo dobro. V ekipi imajo nekaj igralcev z veliko izkušnjami, predvsem pa so Turki zdaj vajeni igrati tekme. Z razliko od nas, saj je bilo zelo težko dobiti nasprotnike za pripravljalne tekme. Zato bomo morali storiti vse, da že na prvih tekmah ujamemo pravi ritem in mislim, da bi nam moralo glede na naše izkušnje to takoj uspeti," je sestavo skupine A, v kateri bodo igrali njegovi varovanci, ocenil slovenski selektor Alberto Giuliani.

Selektorja Alberta Giulianija skrbi tekmovalni ritem, a meni, da je slovenska izbrana vrsta dovolj izkušena, da s tem ne bi smela imeti preveč težav. Foto: Aleš Oblak

"Turki so dokazali, da rastejo iz leta v leto"

Slovenski sprejemalec Alen Šket, ki je z italijanskim strategom v minuli sezoni sodeloval pri turškem Halkbanku, dodaja, da bo vse tekme treba odigrati na zelo visoki ravni: "Mislim, da nimamo prav lahke skupine. Turki so dokazali, da rastejo iz leta v leto in so to tudi dokazali z zmago v evropski ligi. Čile pa je v južnoameriškem prvenstvu tudi takoj za Brazilijo in Argentino, tako da bodo po mojem mnenju tekme kar izenačene, a mislim, da z našo kakovostjo in izkušnjami upam osvojimo prvo mesto in nato dobimo, vsaj na papirju, lažjega nasprotnika v polfinalu."

Pokal Challenger - Stožice: Skupina A: Sreda, 3. julij:

20.30 Slovenija - Čile Četrtek, 4. julij:

20.30 Turčija - Čile Petek, 5. julij:

20.30 Slovenija - Turčija Skupina B: Sreda, 3. julij:

17.30 Egipt - Belorusija Četrtek, 4. julij:

17.30 Kuba - Belorusija Petek, 5. julij:

17.30 Egipt - Kuba V sobotni polfinale se uvrstita najboljši dve ekipi iz vsake skupine. V ligo narodov se uvrsti le zmagovalec turnirja.

"To je zdaj nova priložnost za nas"

Slovenski odbojkarji si uvrstitve v ligo narodov močno želijo. Že v lanskem letu bi namreč morali nastopati med odbojkarsko elito, saj so leta 2017 slavili v tedanji drugi skupini svetovne lige, a je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) tekmovanje ukinila, za nastopanje v ligi narodov pa naši odbojkarji niso prejeli povabila.

Kapetan Tine Urnaut si želi polne dvorane. Foto: Aleš Oblak

"To je zdaj nova priložnost za nas, a nas zagotovo čaka zahteven turnir, na katerem bomo že takoj morali prikazati dobre igre pa čeprav nismo imeli veliko možnosti pripravljalnih tekem na ta, zelo kvaliteten, turnir. Upam, da bomo napolnili dvorano in res odigrali odlično ter se uvrstili v to dolgo pričakovano svetovno ligo oz. ligo narodov," je o prvi reprezentančni izkušnji v letošnji sezoni dejal slovenski kapetan Tine Urnaut.

Pred prvo tekmo pokala FIVB Challenger, ki jo bodo slovenski odbojkarji odigrali v sredo, 3. julija, ob 20.30 uri proti Čilu, naše fante čakata še pripravljani tekmi z Egiptom. Z najboljšo afriško ekipo se bodo za zaprtimi vrati pomerili že jutri, v Areni Stožice, uradna tekma z afriškimi prvaki pa bo na sporedu v petek, ob 18. uri, na Ravnah na Koroškem.

Slovenski seznam igralcev: Podajalca:

Dejan Vinčić, Gregor Ropret Korektorja:

Mitja Gasparini, Tonček Štern Blokerji:

Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Matic Videčnik, Sašo Štalekar Sprejemalci:

Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Šket, Jan Klobučar, Žiga Štern Libera:

Jani Kovačič, Urban Toman

