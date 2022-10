Po Mariborčanih so se poslovili tudi Pomurci

Odbojkarji Panvite Pomgrad so na povratni tekmi pokala challenge na Finskem izgubili z 1:3 in se poslovili od tekmovanja.

Odbojkarji Merkur Maribora so se po hitrem postopku poslovili od evropskih tekmovanj. V kvalifikacijah pokala evropskega izziva jih je porazil že prvi tekmec, ukrajinski Epicentr-Podoljani Horodok, ki je dobil tudi povratno sredino tekmo v Mariboru, po zmagi 3:0 doma je bil tokrat boljši s 3:2 (-27, -21, 13, 14, 8). Tudi članom Panvite ni uspelo napredovati, potem ko so pretekli teden doma s 3:2 premagali finski Tikkerit Kokkole, so na gostovanju izgubili z 1:3 (-16, 20, -17, -21).

Slovenska kluba v pokalu evropskega izziva sta se od tekmovanja poslovila že po prvi oviri. Potem ko so v sredo izpadli Mariborčani, se je danes isto zgodilo tudi Sobočanom, ki so imeli pred povratno tekmo nekoliko boljše izhodišče, a ga niso izkoristili. V njihovi igri je bilo preveč nihanj, svoje pa je dodal tudi tekmec, ki se je predstavil kot solidna ekipa. Za Sobočane je bil to po treh zmagah v domačem prvenstvu in zmagi na prvi tekmi prvi uradni poraz v sezoni.

Da se za Prekmurce ne bo dobro končalo, je napovedal prvi niz. Varovanci Dejana Fujsa so sicer prevzeli pobudo, povedli za dve točki, tako prednost so držali do izida 5:7, nato pa je bila na igrišču le finska ekipa. Blestela je s servisi in blokom, do konca pa tekmecem dopustila le 15 točk.

Toda drugi niz je v tabor Prekmurcev vrnil optimizem. Z zanesljivo igro v napadu so ves čas vodili, niz brez posebnih težav dobili s 25:20. Toda že začetek tretjega niza je tehtnico obrnil na finsko stran, domača ekipa je bila precej boljša, stvari pa se dosti niso spremenile niti v četrtem, v katerem so Slovenci že zaostajali za sedem točk (15:22), a se v končnici po dobrih servisih Urbana Drvariča približali le na dve, toda napaka Drvariča pri servisu in finski blok sta dokončno razblinila vsa upanja Sobočanov.

Varovanci Sebastijana Škorca so bili na prvi tekmi na Poljskem, kjer so svojo domačo tekmo odigrali Ukrajinci, povsem nebogljeni, tekmo so gladko izgubili z 0:3. A tokrat so vendarle pokazali boljšo predstavo, malo prestrašili močne tekmece, a ti so, ko so videli, da je vrag odnesel šalo, prestavili v višjo predstavo in po zaostanku 0:2 izenačili, s tem pa si že tudi zagotovili napredovanje. "Tie break" je bil tako le formalnost, tudi njega pa so prepričljivo dobili gosti.

Toda Štajerci so ju izničili, prišli sami v vodstvo, junak v končnici pa je postal mladi Nejc Najdič. Najprej je z blokom preprečil, da bi si Ukrajinci priigrali novo zaključno žogo, nato pa z asom tudi končal niz.

Zmaga v prvem nizu je postregla z upanjem, da slovenska ekipa vendarle ni brez možnosti. Večji del drugega niza je sicer zaostajala, a po izidu 18:18 pokazala nekaj dobrih potez, prešla v vodstvo in na koncu niz celo zanesljivo dobila. A izkazalo se je, da je bilo to vse, kar je na tekmi storila.

krajinci so nato povsem prevzeli vajeti, ponovila se je premoč s prve tekme, predvsem v bloku. Mariborčani nato več niso bili niti blizu, da bi po vodstvu 2:0 postavili piko na i.