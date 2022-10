Kamničani evropsko pot začeli z zmago

Odbojkarji Calcit Volleyja so z zmago v Pliberku začeli tekmovanje v pokalu CEV. Na uvodni tekmi prvega kroga pokala so avstrijskega prvaka AIK Zadruga Aich/Dob, ki ga vodi Zoran Kedačič, premagali s 3:1 (24, 19, -25, 21). Povratna tekma bo na sporedu prihodnjo sredo v Kamniku.

Stara znanca iz srednjeevropske lige in številnih medsebojnih tekem, pomerila sta se tudi pred letošnjo sezono, sta se tokrat srečala v prvem krogu pokala Cev. Vanj so se Dobljani, ki jih v letošnji sezoni vodil Zoran Kedačič, pomočnik slovenskega selektorja Gheorgheja Cretuja na svetovnem prvenstvu, uvrstili potem, ko so v drugem krogu kvalifikacij lige prvakov izgubili proti finski ekipi Sastamala iz Kuusama.

Da gre za dve izenačeni ekipi, ki sta v novo sezono vstopili v dodobra premešanih zasedbah, je potrdil že uvodni niz, ki so ga bolje začeli Kamničani, ki so z asom Uroša Pavloviča povedli z 8:4. Gostje so vodili še z 10:7, na servis Stefana Kaibalda pa so se Dobljani dosegli pet zaporednih točk. Po napaki gostov so svojo prednost podvojili (16:12), toda z asom Jana Klobučarja sta bili ekipi že na 16. točki izenačeni, že v naslednji akciji pa je z blokom Jure Okroglič poskrbel za novo kamniško vodstvo. Pred vstopom v končnico niza so domačini še enkrat prišli do dveh točk prednosti, v napadu je bil uspešen grški korektor Anastaslos-Stamatlos Aspiotis, vendar so do prve zaključne žoge vendarle prišli Kamničani, ki so nato zaključili drugo.

Foto: CEV

V drugem nizu so Dobljani vodili le z 1:0, nadaljevanje niza pa je minil v prevladi kamniške ekipe, ki je po dveh zaporednih lastnih napakah domačinov povedla z 10:6. Čeprav so Kedačičevi varovanci izid izenačili na 18:18, do napete končnice ni prišlo, kajti na servis Uroša Planinšiča so Kamničani pobegnili na 22:18, zadnjo točko je v tem nizu prispeval Okroglič.

Tudi v tretjem nizu je dolgo kazalo na zmago kamniške ekipe, ki je z blokom Pavloviča prišla do šestih točk prednosti (13:7), z napadom Klobučarja pa do sedmih (18:11). Slovenski podprvaki so vodili tudi še z 22:17 in 23:19, vendar so se na servis Johannesa Kratza Dobljani vrnili v igro. Z dvema zaporednima asoma je Kratz na 23. točki poskrbel za izenačenje, nato pa Kamničani niso izkoristili dveh zaključnih žog za končno zmago. Kazen je hitro sledila, saj je Aspiotis, ki se je v tretjem nizu prebudil, izkoristil prvo zaključno žogo Doba.

Jan Klobučar je k zmagi prispeval 25 točk. Foto: Klemen Brumec

Zapravljena priložnost za zmago s 3:0 v nizih, na kamniške odbojkarje v začetku četrtega niza ni vplivala. Še več, na servis Planinšiča so prišli do vodstva s 5:1, po lastni napaki domačinov pa že z 10:3. Toda podobno kot v tretjem nizu, se domača ekipa ni predala, nasprotno, z blokom Redija Bakirija je prišla le na točko zaostanka (16:17). V končnici niza je na servis Nika Mujanovića Klobučar zaključil za kamniško vodstvo s 23:19, a niti to še ni zagotavljalo mirnega nadaljevanja, kajti Dobljani so še enkrat prišli na dve točki zaostanka. Tokrat do preobrata ni prišlo, zasluge za to pa pripadajo Klobučarju, s 25. točkami najbolj učinkovitemu igralcu tekme in Pavloviču, ki se je ob 75-odstotni uspešnosti v napadu izkazal tudi s šestimi bloki. Skupaj so jih Kamničani dosegli 15.

Povratna tekma bo na sporedu prihodnjo sredo, 26. oktobra, ob 17. uri, v ŠD Kamnik.