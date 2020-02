Po trenerju odšla še Grkinja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri GEN-I Volleyju so pred začetkom zadnjega dela sezone oznanili novo kadrovsko spremembo. Po sporazumni prekinitvi pogodbe s trenerjem Tilnom Kozamernikom je ekipo zapustila tudi Grkinja Anna Maria Spanou. "V Odbojkarskem klubu Gorica smo se odločili za predčasno prekinitev pogodbe, saj nismo bili zadovoljni z njenim vložkom in doprinosom v ekipi," so zapisali pri aktualnih slovenskih podprvakinjah.