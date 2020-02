ACH Volley po drami in preobratu ostal brez zmage

Odbojkarji ACH Volley so v petem krogu lige prvakov v Tivoliju po drami z 2:3 (22, 19, -16, -22, -12) izgubili proti nemškim prvakom Berlinu. Slovenski prvaki so vodili že z 2:0 v nizih, a so se Nemci vrnili v igro in vknjižili drugo zmago v sezoni, odbojkarji ACH pa ostajajo pri eni in so prikovani na zadnje mesto skupine B ter nimajo več nobenih možnosti za napredovanje. Pravkar v ligi prvakov debitira tudi Tonček Štern, ki s Halkbankom gostuje pri belgijskem Noliku, Klemen Čebulj in njegov Trentino pa v četrtek čaka italijanski derbi proti Lube Civitanovi.

ACH Volley Ljubljana : Berlin Recycling Volleys 2:3 (22, 19, -16, -22, -12)

Prvi niz so bolje odprli gostje, ki so imeli do desete točke ves čas točko ali dve prednosti pred slovenskimi prvaki. Nato so odbojkarji ACH Volley pred približno 2500 gledalci ujeli priključek, v zaključku prvega niza pa so domači prvič povedli z dvema točkama naskoka (20:18), prednosti pa do konca prvega niza niso več spustili iz rok. Začetek drugega niza je postregel z izenačeno predstavo z obeh strani, pri izidu 11:11, pa so odbojkarji ACH Volley naredili delni izid 5:0 in gostom pobegnili, prednost pa so brez težav ohranili do konca drugega niza, ki so ga dobili s 25:19.

Sledil je padec v igri ljubljanskih odbojkarjev, ki so nemškim prvakom sledili le v začetku tretjega niza, nato pa so bili gostje razred zase. Trener nemške ekipe je zamenjal nekaj igralcev, kar se mu je obrestovalo. Vodili so tudi z enajstimi točkami prednosti (8:19), tretji niz pa se je končal z izidom 16:25. Slovenski prvaki so bili v četrtem nizu bolj enakovreden tekmec Berlinčanom, a so ti v zaključku niza pokazali več zbranosti in ga dobili s 25:22.

Odločitev o zmagovalcu je tako padla v petem nizu, v katerem so Ljubljančani še vodili z 9:8, nato pa so gostje stopili na plin in tekmo pripeljali v svojo korist. Zadnji niz so Berlinčani dobili s 15:12.

Ljubljančani s tremi točkami ostajajo na četrtem mestu v skupini B, tekmovanje v ligi prvakov pa bodo končali čez 14 dni, ko bodo gostili vodilno ekipo skupine Novi Urengoj.

ACH Volley Ljubljana : Berlin Recycling Volleys, foto: Žiga Zupan/Sportida:

