Za nami je vroča sobota. Začnimo z dogajanjem na Poljskem, kjer je Czarni Radom osupnil vodilno ekipo prvenstva iz Varšave. Alen Pajenk je odigral celotno srečanje in dosegel osem točk, medtem ko drugi slovenski predstavnik Dejan Vinčić že drugič zapored ni igral. Iztekajoči teden si bo zagotovo zapomnila tudi Žana Zdovc Sporer. Slovenska najstnica, ki bo čez dober mesec dopolnila šele 18 let, je v četrtfinalu poljskega pokala dosegla prvo točko v dresu Legionowe, v Turčiji pa je Tonček Štern pokazal, da počasi ogreva motorje, in svojo ekipo popeljal do tretje zaporedne prvenstvene zmage. Slovenski korektor je še drugo tekmo zapored začel v prvi postavi in bil z 18 točkami najboljši strelec Halkbanka.