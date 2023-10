Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco so ključne tekme olimpijskih kvalifikacij v Tokiu. Po štirih pričakovanih zmagah in maksimalnih 12 točkah zdaj na vrsto prihajajo tekmeci z vrha/pri vrhu svetovne lestvice. V petek ob 9. uri po srednjeevropskem času se bodo Slovenci za trenutno prvo mesto v skupini pomerili z drugo reprezentanco sveta ZDA. Z zmago bi naredili velik korak k uresničitvi olimpijskega cilja. Z vsakega od treh kvalifikacijskih turnirjev se na olimpijske igre uvrstita zmagovalec in drugouvrščeni.

Slovenski odbojkarji so s prvimi štirimi tekmami olimpijskih kvalifikacij opravili odlično, s 3:0 so premagali Tunizijo in Turčijo, s 3:1 pa nato še Finsko in Egipt. A dvoboji z na papirju najzahtevnejšimi nasprotniki šele prihajajo.

In to v zelo napornem urniku. V treh zaporednih dneh si bodo Slovenci nasproti stali z ZDA, gostiteljico Japonsko in Srbijo, ki so še vse v igri za eno od prvih dveh mest in napredovanje. Japonci in Srbi so si že privoščili spodrsljaj, prvi proti Egiptu, drugi proti Turčiji.

Proti drugi reprezentanci sveta za prvo mesto in velik korak proti OI

Z 12 točkami in dvema izgubljenima nizoma so Slovenci tik za vodilnimi Američani, s katerimi se bodo v Tokiu pomerili v petek. Gre za obračun edinih neporaženih ekip skupine B, kar pomeni, da bo zmagovalec konkretno odprl vrata do ene od dveh vozovnic tokijske skupine.

Foto: Volleyball World

"Jutri nas čaka zelo pomembna tekma. Morali bomo biti po eni strani zelo, zelo agresivni, po drugi pa tudi zelo potrpežljivi v težkih trenutkih. Pričakujem dobro tekmo, ki nam prinaša veliko. Mislim, da smo pripravljeni na take tekme, smo zelo samozavestni. Gremo na zmago," je pred srečanjem v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal napadalec slovenske vrste, ki se ji še nikoli ni uspelo uvrstiti na tekmovanje petih krogov, Klemen Čebulj.

Ostati mirni, a že od začetka igrati agresivno

Podobno razmišlja selektor Gheorghe Cretu. "Pomembno je, da ostanemo močni in osredotočeni, ko bodo Američani servirali, saj gre za izjemno agresivno ekipo izza servisne črte. To je prva stvar. Naša potrpežljivost in trenutki, ko bodo tekmeci pod pritiskom, do česar jih moramo pripeljati čim večkrat, bodo prav tako pomembni. Moramo narediti največ, kar je mogoče, da bodo kar najbolj pod pritiskom. Tako kot vsaka ekipa tudi Američani lahko v takih položajih delajo napake in to moramo izkoristiti. Ohraniti moramo mirno kri, biti potrpežljivi v določenih trenutkih, istočasno pa agresivni od prve žoge."

Slovenci bodo po štirih dopoldanskih tekmah, ki so jih začeli ob 10. uri po lokalnem času, tokrat prvič v teh olimpijskih kvalifikacijah igrali popoldansko srečanje. Začelo se bo ob 16. uri po japonskem času, ob 9. uri po srednjeevropskem času.

"Treba bo biti miren, hkrati pa igrati agresivno od prve žoge naprej." Foto: Volleyball World

Američani so v letošnji izvedbi lige narodov, tako kot lani, prišli do finala, v katerem so priznali premoč evropskim prvakom Poljakom.

Po petkovem dvoboju se bodo slovenski odbojkarji v soboto ob 12.25 merili z Japonci, v nedeljo ob 9. uri pa še s Srbi.

Ob Japonski boji še v Braziliji in na Kitajskem

Ob turnirju v Tokiu potekata še turnirja v Braziliji in na Kitajskem. V skupini A v Riu de Janeiru ob gostiteljici Braziliji igrajo še Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka in Katar, v skupini C v Šjanu pa ob Kitajski še Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija in Bolgarija.

Nemcem kaže odlično. Na zadnji tekmi so presenetili favorizirane Brazilce in Italijane, tako da so v skupini A v Riu de Janeiru edini brez poraza. Foto: Volleyball World

Olimpijske igre si bosta zagotovili prvi dve reprezentanci z vsakega turnirja. Tisti, ki si nastopa na tekmovanju petih krogov ne bodo zagotovili oktobra, še ne bodo izgubili možnosti za nastop v Parizu. Zadnje vstopnice bodo namreč razdelili junija prihodnje leto, in sicer na podlagi razvrstitve na svetovni jakostni lestvici po koncu rednega dela Lige narodov.

V skupini A je po štirih krogih najuspešnejša Nemčija, ki ima štiri zmage, med drugim je premagala tudi favorizirano Italijo, ki je s tremi zmagami in porazom trenutno tretja. Drugo mesto s tremi zmagami in porazom zaseda Kuba, četrta pa je z enakim izkupičkom, a več izgubljenimi nizi Brazilija.

V skupini C je neporažena le še Poljska, ki je nanizala štiri zmage, drugo mesto presenetljivo zaseda Kanada, ki ima tri zmage in poraz, enako kot Argentina na tretjem mestu. Belgija in Bolgarija, ki sta na četrtem in petem mestu, imata po dve zmagi in dva poraza.