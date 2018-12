Odbojkarske kvalifikacije za OI 2020 tudi v Portorožu

Portorož bo 11. in 12. maja gostil kvalifikacije oziroma turnir celinskega pokala za olimpijske igre 2020 v odbojki na mivki, na katerih si bodo najboljše slovenske dvojice skušale zagotoviti nastop na olimpijskem turnirju v Tokiu, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

V evropskem celinskem pokalu bo sicer nastopilo rekordnih 42 evropskih reprezentanc, ki se bodo med seboj pomerile na osmih kvalifikacijskih turnirjih. Enega od njih bo gostila Slovenija, sicer pa bodo obračuni na peščenih igriščih še na Hrvaškem, Irskem in Cipru ter v Angliji, Gruziji, Grčiji in Srbiji.

Kvalifikacijski turnirji se bodo odvijali maja in junija prihodnje leto. Prvi bo v Portorožu, a za zdaj še ni znano, katere reprezentance bodo gostovale v Sloveniji. Je pa že jasno, da se bosta v drugi krog kvalifikacij uvrstili po dve najboljši izbrani vrsti z vsakega kvalifikacijskega turnirja.

Drugi krog, v katerem bo nastopilo 32 reprezentanc in v katerega se bo najboljših osem reprezentanc z evropske lestvice uvrstilo neposredno, bo maja 2020. Pri moških bodo to Poljska, Latvija, Rusija, Nizozemska, Norveška, Italija, Avstrija in Španija, pri ženskah Češka, Nemčija, Nizozemska, Švica, Rusija, Finska, Poljska in Španija.

Veliki finale najboljše šestnajsterice se bo začel 22. junija 2020, organizator pa še ni znan. Na olimpijske igre se bosta na koncu uvrstili le najboljša ženska in moška dvojica.

Na OI bo sicer nastopilo 48 ekip (ena država ima lahko največ dve ekipi na spol), gostitelj ima zagotovljeno po eno mesto v moški in ženski konkurenci. Preostalih 46 mest pa bodo zapolnili različni kvalifikacijski kriteriji.

Tako bo na olimpijskem turnirju nastopilo po 15 najbolje rangiranih ekip z lestvice, objavljene 15. junija 2020, pravico do nastopa na OI 2020 bosta imeli zmagoviti ekipi s svetovnega prvenstva 2019, preostalo pa bodo dali nov olimpijski kvalifikacijski turnir in omenjeni celinski pokali (zmagovalci petih konfederacij - avstralsko-azijske, afriške, evropske, južnoameriške ter severno- in srednjeameriške - bodo dobili mesto na OI 2020).

