Na Finsko po dobro izhodišče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamniški odbojkarji bodo na prvi tekmi osmine finala pokala Challenge gostovali pri finski ekipi Savo Volley iz Kuopia. Kamničani si želijo že na prvi tekmi priti do ugodnega rezultata.

"Kuopio bo zelo zahteven nasprotnik. Trenutno je tako kot mi na drugem mestu, v svojih vrstah ima zelo kakovostne igralce, predvsem pa so na vseh igralnih mestih zelo dobro pokriti. Imajo tudi nekaj reprezentantov, najbolj znan je Antti Siltala, in dva tujca, sprejemalca Andrus Raadik iz Estonije ter Japonca Taichija Kawaguchija, ki igra na mestu libera. Nekaj podatkov imamo, tako da nam je znano, kako igrajo, bo pa verjetno to morda celo najbolj zahteven nasprotnik v dozdajšnjem delu sezone," je z izbranimi besedami o nasprotniku govoril trener Calcita, Aleš Hribar.

Pokal Challenge, moški, osmina finala (prve tekme):