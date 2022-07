Slaba novica za Slovence, na voljo le še ena vstopnica

Odbojkarji Irana, ki so v petek zadali boleč poraz Slovencem (3:0), so si s sobotno zmago nad Srbijo (3:0) zagotovili nastop na zaključnem turnirju osmerice lige narodov, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna. Na voljo ostaja le še ena vstopnica za zaključni turnir, v igri zanjo pa so še Nizozemci, Argentinci in Slovenci. Če bodo Nizozemci danes premagali Poljsko, bodo že danes znani vsi udeleženci turnirja v Italiji.

Slovenska odbojkarska reprezentanca, ki šele v Gdansku prvič v letošnji izvedbi Lige narodov nastopa v popolni zasedbi, je poljsko misijo začela s prepričljivo zmago nad Srbijo (3:0), nato na kolena spravila Bolgarijo (3:1), na eni od ključnih tekem proti neposrednemu tekmecu za zaključni turnir Iranu pa izgubila z 0:3.

Slovenci so se po porazu znašli v zahtevnem položaju, saj niso več odvisni od sebe. Potem ko je Iran na današnji tekmi odpravil še Srbe (3:0), prvi niz se je končal šele pri 35:33, so slovenske možnosti še manjše. Iranci so si namreč zagotovili mesto med osmerico, tako da je na voljo le še ena vstopnica za zaključni turnir.

Iran si je z zmago nad Srbijo priigral zaključni turnir. Foto: Volleyballworld V igri za zadnje mesto so tri reprezentance. Najbolje kaže Nizozemski, saj je s šestimi zmagami trenutno osma, odigrala pa bo še dve tekmi. Če bi zvečer premagala gostitelje Poljake, bi si že danes kot zadnja zagotovila nastop na zaključnem turnirju.

Možnosti ohranjajo še Argentinci, ki so danes premagali Francijo, čaka pa jih še tekma z ZDA, in Slovenci, ki bodo v nedeljo ob 20. uri odigrali še tekmo s Poljsko. Slovenci zdaj stiskajo pesti za zmago gostiteljev na večerni tekmi s tulipani.

Do zmag so danes prišli še Američani in Japonci. Prvi so brez izgubljenega niza premagali Kanado, drugi pa s 3:1 Nemčijo.

Osmerica v Bologno

Po treh turnirjih si bo osmerica zagotovila vstopnico za zaključni turnir, ki bo med 20. in 24. julijem v Bologni.

Liga narodov je za reprezentance predvsem priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Stožice bodo gostile kar štiri od šestih skupin, pa tudi tekme osmine finala in četrtfinala. Tekme za odličja bodo na Poljskem.