Slovenska odbojkarska reprezentanca na eni od ključnih tekem za napredovanje na zaključni turnir lige narodov ni našla recepta za neugodne Irance, ki so slavili s 3:0 (24, 14, 21). Iranci so zdaj osmi, Slovenci pa deveti. Na zaključnem turnirju v Bologni (20.–24. julij) bo nastopila osmerica. Slovenska zasedba ni izgubila vseh možnosti za zaključni turnir, a bo morala v nedeljo zvečer premagati Poljsko, ob tem pa upati na ugodne preostale rezultate.

Slovenski odbojkarji so na tretji tekmi zadnjega turnirja lige narodov ostali praznih rok proti Iranu in na lestvici znova zasedajo deveto mesto. Prvih osem vodi na zaključni turnir v Bologno, ki bo med 20. in 24. julijem.

Slovenci niso našli recepta za neugodne Irance, ki so pred dnevi na kolena spravili Poljake. Selektor Mark Lebedew je veliko menjal, a brez pravega učinka. Še najbolj izenačen je bil uvodni niz, ki ga je Iran dobil na razliko (26:24), v drugem je hitro ušel na +7 (12:5), nato pa vodstvo le še višal do +11 (25:14), tretjega pa dobil s 25:21.

Iran je vknjižil pomembno zmago. Foto: Volleyballworld

"Vidi se razlika v kakovosti. Iran ima zelo dobro igro za menjavo, side-out in dober sprejem. Z izjemo prvega niza jim s servisom nismo naredili veliko škode. V drugem in tretjem nizu se je videla razlika v igri za menjavo, imeli so precej večji odstotek od nas. Tu je bila največja razlika. V vsakem nizu so vedno naredili prednost, potem smo jih lovili, a naš servis ni bil dovolj učinkovit, da bi jih z blokom in obrambo lahko ujeli. Kot smo že nekajkrat povedali, nas čaka veliko dela. Izpred nekaj dni nazaj pa do zdaj se ni veliko spremenilo. Razmišljamo o nas samih in o tem, kaj vse moramo še storiti. Zavedamo se, da imamo veliko dela, in to nas čaka v naslednjih dneh," je po porazu dejal kapetan Tine Urnaut.

"Danes sem naredil ogromno menjav, mislim, da celo enajst. Bila je tekma kot tekma. V prvem nizu smo igrali dobro, a smo zapravili tri priložnosti v protinapadih in napadih in to nas je stalo zmage v prvem nizu. Drugega smo izgubili že na začetku, ko smo zaostali, v tem novem formatu pa je brez dveh tehničnih odmorov in odmora težko spremeniti ritem. Poizkušali smo z menjavami, a se nam ni izšlo. V tretjem nizu smo se sicer borili, a to ni bilo dovolj. Ne vem točno, kakšne so še naše možnosti za uvrstitev na zaključni turnir, a čaka nas še tekma s Poljsko, s katero Slovenija vedno igra na visoki ravni in prepričan sem, da bomo videli najboljšo predstavo Slovenije v VNL doslej," pa je po porazu razmišljal Lebedew.

V nedeljo bi morali premagati Poljake in upati na ugoden razplet drugih srečanj

Slovenija je po petih zmagah in šestih porazih pri 15 točkah, za njo pa sta Argentina (4-6) s 14 točkami in Srbija (4-5) z 11. Srbe danes čaka še obračun proti Italiji. Tako Argentina kot Srbija še upata na uvrstitev med osmerico. To mesto za zdaj drži Iran (6-5), ki ima 17 točk in za napredovanje potrebuje zmago v soboto proti Srbiji.

Za nastop na zaključnem turnirju bi morala Slovenija v nedeljo ob 20. uri premagati domačo in že v Bologno uvrščeno reprezentanco Poljske, ob tem pa upati še na ugoden razplet preostalih obračunov najbližjih tekmecev.

Osmerica v Bologno

Po treh turnirjih si bo osmerica zagotovila vstopnico za zaključni turnir, ki bo med 20. in 24. julijem v Bologni.

Liga narodov je za reprezentance predvsem priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Stožice bodo gostile kar štiri od šestih skupin, pa tudi tekme osmine finala in četrtfinala. Tekme za odličja bodo na Poljskem.

Slovenska zasedba za turnir v Gdansku Podajalca: Dejan Vinčič, Gregor Ropret

Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern

Korektorja: Tonček Štern, Mitja Gasparini

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Matic Videčnik

Prosta igralca: Jani Kovačič, Alan Košenina

Selektor: Mark Lebedew