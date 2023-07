Slovenska odbojkarska reprezentanca bo uvodno tekmo tretjega turnirja lige narodov na Filipinih odigrala v sredo ob 13. uri proti Poljakom, ki bodo prvič v letošnji izvedbi lige narodov zaigrali v skoraj popolni zasedbi. Že danes pa so v Aziji odigrali dva dvoboja. V derbiju dneva so aktualni svetovni in evropski prvaki Italijani s 3:1 premagali Brazilce, Japoncem pa je po hudem boju in petih nizih uspelo streti kitajski oreh.

V Pasay Cityju na Filipinih se je začel eden od zadnjih predtekmovalnih turnirjev lige narodov. Slovenci so imeli torek prost tekmovanja, že v sredo ob 13. uri po srednjeevropskem času pa jih čaka ena bolj zahtevnih tekem. Nasproti jim bodo stali Poljaki, ki so jim Slovenci na zadnjih medsebojnih tekmah na večjih tekmovanjih že znali greniti življenje – predvsem Poljake boli poraz v polfinalu zadnjega evropskega prvenstva pred domačimi gledalci.

Zadnjič sta se reprezentanci srečali v lanski ligi narodov, ki je slovenska zasedba ni odigrala po željah, po njej je sledila tudi selektorska menjava. Takrat so Poljaki zmagali s 3:1. Letos je srbski strateg na poljski klopi Nikola Grbić izbral drugačno "taktiko" v ligi narodov kot Romun na slovenski klopi Gheorghe Cretu. Poljaki, ki so kot gostitelji že uvrščeni na zaključni turnir v Gdansku (19.–23. julij), prvih turnirjev lige narodov niso odigrali v najmočnejši zasedbi, z najmočnejšimi orožji bodo "udarili" šele na Filipinih. Za nekaj podobnega se je lani odločil trenerski štab Slovenije, a se odločitev ni izkazala za dobro, Slovenci so takrat ostali brez zaključnega turnirja.

Nikola Grbić bo tokrat prvič v letošnji ligi narodov računal na skoraj popolno zasedbo. Foto: Volleyballworld

Grbić se je odločil za lanski "slovenski pristop"

Poljaki bodo tako prav v sredo prvič v letošnjem tekmovalnem obdobju zaigrali v močnejši postavi, prvič letos so na Grbićevem seznamu Aleksander Sliwka, Lukasz Kaczmarek, Marcin Janusz in Jakub Popiwczak.

"Fantom na nek način namenoma otežujem igro. Včasih so takšne odločitve potrebne, ker nisem prepričan, kaj se bo zgodilo na vsakem turnirju, tekmi ali nizu. Želim, da so fantje pripravljeni na različne okoliščine. Želim jih preizkusiti v različnih težkih okoliščinah. Tudi če bi želel, da se nam Sliwka pridruži že prej, bi ga s tem uničil, saj je imel težave s kolenom in je potreboval čas za okrevanje. Hkrati se je Kamil Semeniuk počutil dobro kljub dejstvu, da je imel enega najkrajših premorov med reprezentančno in klubsko sezono. On je stroj. Vedel sem tudi, da potrebuje čas na igrišču, da se vrne po povprečni sezoni pri Perugii," je Grbić za Onet.pl odgovoril na vprašanje, kaj meni o tem, da je sam najmočnejšo zasedbo – poljsko občinstvo pogreša MVP poljske lige Tomasza Fornala – prihranil šele za tretji turnir, medtem ko nekatere reprezentance že od samega začetka letošnje lige narodov igrajo v isti postavi. Med temi je tudi slovenska.

Foto: OZS

"Mislim, da je to, da smo vsi tu že od začetka, zelo velika prednost. Pomembno je, da se že od začetka normalno uigravamo, da od začetka skupaj iščemo ritem igre, ki ga želimo, da se čim prej spravimo na najvišjo raven. Veliko reprezentanc je letos začelo tako, da je menjalo ogromno igralcev, za kar se jim na neki način lahko zahvalimo, saj so s tem izgubljali tako točke na lestvici kot v ligi narodov. Mi smo ligo narodov kar dobro začeli, mislim, da se bo raven naše igre le še dvignila," pa je o tem, da Slovenci letos že od začetka igrajo v najmočnejši razpoložljivi zasedbi, pred odhodom v Azijo dejal Alen Pajenk.

"Čaka nas zahtevna prva tekma, na kateri moramo ostati osredotočeni in se ozirati predvsem na svojo igro. Poljaki s servisi ustvarjajo velik pritisk in so agresivni v napadih." Foto: OZS

"Poljaki s servisi ustvarjajo velik pritisk in so agresivni v napadih"

"Poljaki so na zadnji turnir prispeli v polni postavi. Menim, da nas čaka lepa tekma. Proti njim nam nikoli ne manjka motivacije. Tekmece dobro poznamo, saj smo bili s številnimi klubski soigralci. Tovrstnih presenečenj torej ne bo, bo pa naša igra morala biti na najvišji ravni," o sredinih tekmecih razmišlja Jan Kozamernik, selektor Cretu pa dodaja: "Čaka nas zahtevna prva tekma, na kateri moramo ostati osredotočeni in se ozirati predvsem na svojo igro. Pravi ritem pri vseh elementih igre bo treba iskati korak za korakom. Poljaki s servisi ustvarjajo velik pritisk in so agresivni v napadih."

Slovenci so po osmih tekmah, šestih zmagah in 18 točkah trenutno četrti in skoraj že na zaključnem turnirju, na katerega se bo uvrstilo najboljših osem sodelujočih reprezentanc.

Italijani ugnali Brazilce, Kitajci namučili Japonce

Za uvod turnirja v Pasayu sta si nasproti stali odbojkarski velesili Brazilija in Italija. Južnoameriška reprezentanca je dobila prvi niz, nato pa so aktualni svetovni in evropski prvaki Italijani z osvojenimi tremi nizi vpisali šesto zmago in se po točkah izenačili s Slovenci (18). Italijani so s 3:1 premagali Brazilce. Foto: Volleyballworld

Brazilci, proti katerim so Slovenci izgubili edino tekmo drugega turnirja, so trenutno tretji s točko več od četrte slovenske zasede, Italijani pa peti.

Japonci po hudem boju s Kitajci ostajajo neporaženi. Foto: Volleyballworld

Drugo tekmo dneva na Filipinih so odigrali Japonci in Kitajci. Prvi zasedajo vrh lestvice lige narodov, drugi so v spodnjem delu. Kljub temu so bili Kitajci na dobri poti k zmagi, vodili so z 2:1 v nizih, četrtega dobro začeli, vodili za štiri točke, zadnjič vodstvo držali pri 22:21, nato pa so sosedi priredili preobrat in dobili niza ter zmagali s 3:2. Japonci tako po devetih tekmah ostajajo neporaženi, na računu imajo 24 točk.

Drugi turnir poteka v ZDA, Argentinci se bodo danes pomerili s Srbi, Iranci pa s Francozi.