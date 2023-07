Slovenska odbojkarska reprezentanca je v večernih nedeljskih urah po lokalnem času prispela na prizorišče tretjega turnirja lige narodov na Filipine, kjer jo je pričakala lepa dobrodošlica. Filipinci so Slovence že lani v Manili vzeli za svoje, varovanci Gheorgheja Cretuja pa se nadejajo, da bodo gostitelji tudi tokrat lepo napolnili tribune dvorane SM Mall of Asia Arena v Pasay Cityju.

Slovenski odbojkarji so še drugič v mesecu dni odpotovali v Azijo. Potem ko so v začetku junija uvodni turnir lige narodov igrali na Japonskem, bodo od srede do nedelje vstopnico za zaključni turnir osmerice (19.–23. julij v Gdansku) potrjevali na Filipinih.

Slovenci so se na dolgo pot odpravili v soboto, po 22 urah potovanja pa danes v večernih urah po lokalnem času prispeli na cilj. Tam jih je pričakalo presenečenje. Slovence je čakalo več filipinskih ljubiteljev odbojke, opremljenih s slovenskimi zastavami.

Vir videa: Instagram Odbojkarska zveza Slovenije

Slovenska zasedba ni prišla praznih rok, so zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije, navijačem so podelili avtograme in kartice, vse skupaj so ovekovečili tudi s številnimi selfieji.

Vir videa: Instagram Odbojkarska zveza Slovenije

Rojstnodnevna čestitka Možiču v Manili Filipinski ljubitelji odbojke so za posebno gesto poskrbeli že januarja, ko so mlademu reprezentantu Roku Možiču za 21. rojstni dan čestitali tako, da so v Manili zakupili velik billboard z Možičevo fotografijo. View this post on Instagram A post shared by Proelium (@proeliumsportsagency)

Pajenk: Upamo na čim večjo podporo, da se bomo počutili kot doma

Filipinci, ki svoje reprezentance v ligi narodov nimajo, a so zakupili kar nekaj let gostiteljstva tega tekmovanja, so Slovence že lani vzeli za svoje in v večjem številu obiskovali slovenske tekme v Manili. Od kod takšna naklonjenost?

"Ne vem, kako to. Lani je bil kar velik naval. Ne vem, zakaj. Veliko pove podatek, da je bila naša tekma z Japonci na Filipinih (ogledalo si jo je skoraj 10.300 gledalcev, op. a.) lani najbolje obiskana tekma celotne lige narodov. Seveda upamo na čim večjo podporo in čim bolj polne tribune tudi letos, da se bomo počutili kot doma," je pred odhodom o filipinski navdušenosti nad slovensko izbrano vrsto razmišljal izkušeni reprezentant Alen Pajenk.

Slovenci bodo turnir na Filipinih odprli v sredo ob 13. uri po srednjeevropskem času, ko jim bo nasproti stala Poljska. Foto: Volleyballworld

Srednjega blokerja z rojaki na Filipinih čakajo zadnje štiri tekme predtekmovanja. V sredo se bodo pomerili s Poljaki (13.00), v četrtek (13.00) s Kitajci, v petek (9.00) z Italijani, po dnevu premora pa jim bodo v nedeljo ob 9. uri nasproti stali še Nizozemci.

Slovenci so po dveh od treh turnirjev na visokem četrtem mestu in z eno nogo že na zaključnem turnirju, na katerega se bo uvrstilo osem od 16 sodelujočih ekip. Zaključni turnir bo med 19. in 23. julijem gostil Gdansk.

Slovenske tekme na tretjem turnirju, Pasay City (Filipini): 1. krog, sreda, 5. julij:

13.00, Poljska – Slovenija 2. krog, četrtek, 6. julij:

13.00, Kitajska – Slovenija 3. krog, petek, 7. julij:

9.00, Slovenija – Italija 4. krog, nedelja, 9. julij:

9.00, Slovenija – Nizozemska