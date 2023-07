Slovenski odbojkarji so preizkusili dvorano SM Mall of Asia Arena v Pasay Cityju, kjer bodo med sredo in nedeljo potrjevali vstopnico za sklepni turnir.

Slovenski odbojkarji so danes preizkusili dvorano SM Mall of Asia Arena v Pasay Cityju, kjer bodo med sredo in nedeljo odigrali zadnje štiri tekme predtekmovanja lige narodov in potrjevali uvrstitev na sklepni turnir osmerice, ki bo od 19. julija v Gdansku. "Čakata nas dve izjemno zahtevni tekmi s Poljsko in Italijo ter dve proti srednje rangiranima moštvoma, Nizozemski in Kitajski, ki se jima bomo zoperstavili kot favoriti. To vlogo bo treba upravičiti na igrišču," pravi slovenski reprezentant Jan Kozamernik. Uvodno tekmo bodo Slovenci v sredo ob 13. uri igrali proti Poljakom, ki so na Filipinih doživeli neprijeten alarm.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po nedeljskem prihodu na Filipine, kjer jo je pričakala lepa dobrodošlica, danes zgodaj popoldne po lokalnem času spoznala dvorano SM Mall of Asia, v kateri bo v prihodnjih dneh odigrala štiri tekme zadnjega turnirja v rednem delu lige narodov. Po tem se bo osem od 16 sodelujočih reprezentanc uvrstilo na sklepni turnir, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku. Slovenci so s šestimi zmagami in 18 točkami na četrtem mestu in z eno nogo že v sklepnem dejanju.

Selektor Gheorghe Cretu je v Azijo odpeljal isto zasedbo kot na drugi turnir v Francijo. Slovenske barve bodo tako zastopali srednji blokerji Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Alen Pajenk in Sašo Štalekar, prosta igralca Jani Kovačič in Urban Toman, podajalca Uroš Planinšič in Gregor Ropret, sprejemalci Klemen Čebulj, Matej Kök, Rok Možič, Žiga Štern in Tine Urnaut ter korektor Nik Mujanović.

Slovenci se bodo na Filipinih pomerili s svetovnim podprvaki Poljaki, svetovnimi in evropskimi prvaki Italijani, Nizozemci in Kitajci. Foto: OZS

Slovenci se bodo v sredo ob 13. uri po srednjeevropskem času zoperstavili aktualnim svetovnim podprvakom Poljakom, s katerimi so se v zadnjih letih srečali na kar nekaj pomembnih dvobojih in bili precej uspešni. Zadnji obračun sicer sega v lansko ligo narodov, v kateri niso bili na želeni ravni, takrat so Poljaki zmagali s 3:1.

Dan po tekmi s Poljsko, ki lige narodov ni začela v popolni postavi, pač pa postopoma dopolnjevala zasedbo, se bodo varovanci Cretuja pomerili s Kitajci, manj kot 24 ur zatem pa z aktualnimi svetovnimi in evropskimi prvaki Italijani. Po dnevu premora jih v nedeljo čaka še srečanje z Nizozemsko.

"Poljaki so na zadnji turnir prispeli v polni postavi. Menim, da nas čaka lepa tekma. Proti njim nam nikoli ne manjka motivacije," pravi Jan Kozamernik. Foto: OZS

"Samozavesti nam ne manjka, pogoji v dvorani nam ustrezajo"

"Pred nami je pomemben turnir. Na Filipinih nas čakata dve izjemno zahtevni tekmi s Poljsko in Italijo ter dve proti srednje rangiranima moštvoma, Nizozemski in Kitajski, ki se jima bomo zoperstavili kot favoriti. To vlogo bo treba upravičiti na igrišču. Samozavesti nam ne manjka, pogoji v dvorani nam ustrezajo, treba se je le spočiti in regenerirati ter dneve do tekem izkoristiti za čim boljšo pripravo," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Kozamernik in o prvih tekmecih, ki jih pozna tudi iz klubske sezone, dodal: "Poljaki so na zadnji turnir prispeli v polni postavi. Menim, da nas čaka lepa tekma. Proti njim nam nikoli ne manjka motivacije. Tekmece dobro poznamo, saj smo s številnimi bili klubski soigralci. Tovrstnih presenečenj torej ne bo, bo pa naša igra morala biti na najvišji ravni."

Poljaki na pot v četrtek, v nedeljo jih je "zbudil" alarm Poljaki so kot gostitelji že uvrščeni na sklepni turnir, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku. Na Filipine so odpotovali v četrtek, v nedeljo pa doživeli nepričakovan alarm. Foto: Volleyballworld Poljska reprezentanca ima kot gostiteljica že zagotovljeno mesto na sklepnem turnirju. Poljaki, ki lige narodov niso začeli v najmočnejši zasedbi, so po osmih tekmah pri šestih zmagah in 14 točkah. Na prvem turnirju so Francoze premagali s 3:1, Iran s 3:2, Bolgare s 3:2, Srbom pa priznali premoč z 0:3. Drugi turnir so odprli z zmago nad Nemčijo s 3:2, s 3:2 premagali še Nizozemsko, z 0:3 izgubili z ZDA, s 3:1 pa bili boljši od Italijanov. Poljaki so v Azijo odpotovali že v četrtek, v nedeljo zjutraj pa v hotelu doživeli nepričakovan dogodek. Zgodaj zjutraj so jih evakuirali iz hotela. Predel, v katerem je SPA center, je namreč zajel požar. "Evakuacija je potekala gladko, službe so se spopadle s požarom v 2. nadstropju našega hotela. Po dveh urah smo se lahko vrnili v svoje sobe," so zapisali pri poljski odbojkarski zvezi.

"Čaka nas zahtevna prva tekma, na kateri moramo ostati osredotočeni in se ozirati predvsem na našo igro." Foto: OZS

Romunski strateg na slovenski kopi je po prvem treningu izpostavil, da bo "najbolj pomembno to, da se v dveh dneh pred tekmo privadimo na pogoje, ki vladajo tukaj na Filipinih. Ti so povsem drugačni od tistih na predhodnih dveh turnirjih lige narodov. Čaka nas zahtevna prva tekma, na kateri moramo ostati osredotočeni in se ozirati predvsem na našo igro. Pravi ritem pri vseh elementih igre bo treba iskati korak za korakom. Poljaki s servisi ustvarjajo velik pritisk in so agresivni v napadih."

Poljaki, ki so že uvrščeni na sklepni turnir osmerice, so na lestvici lige narodov 5., Italijani 7., Nizozemci 8., Kitajci pa 14.

Slovenske tekme na tretjem turnirju, Pasay City (Filipini): 1. krog, sreda, 5. julij:

13.00, Poljska – Slovenija 2. krog, četrtek, 6. julij:

13.00, Kitajska – Slovenija 3. krog, petek, 7. julij:

9.00, Slovenija – Italija 4. krog, nedelja, 9. julij:

9.00, Slovenija – Nizozemska