Odbojkarji po tisto, kar so jim vzeli: Pripravljeni smo za boj

Pred dvema letoma so si Slovenci, takrat še pod vodstvom selektorja Slobodana Kovača, z zmago v drugi ligi svetovne lige zagotovili napredovanje, a je FIVB spremenila sistem in uvedla komercialno tekmovanje, v katerem pa Slovenija ni dobila zasluženega mesta.

Delno je krivico popravila s tem, da je Ljubljani zaupala organizacijo letošnjega kvalifikacijskega turnirja, s čimer so varovanci novega selektorja Italijana Alberta Giulianija dobili lepo priložnost, da se uvrstijo med elito, kar je lani na podoben način uspelo Portugalcem. Bodo pa morali na turnirju, ki se uradno imenuje Challenger cup, zmagati v konkurenci petih tekmecev. V Stožicah bodo poleg gostiteljev nastopali še Kuba, Čile, Egipt, Turčija in Belorusija, zadnji dve reprezentanci sta bili letos najboljši v evropski ligi.

Manjkajo jim težke tekme

"Težko je govoriti, ali smo favoriti. Lahko samo obljubimo, da smo pripravljeni za boj. Veliko in dobro smo delali, imeli smo dobre pogoje. Proti drugim imamo eno veliko pomanjkljivost, manjka nam težkih tekem. Večina drugih reprezentanc ima za seboj več tekem, kar je prednost. Vse ekipe so kakovostne, kot največjo nevarnost pa vidim Turke. Dobro jih poznam, saj sem nekaj časa preživel v Turčiji," meni selektor Giuliani, ki je prepričan, da bo ekipa iz tekme v tekmo v boljši formi.

Dejan Vinčić še ni tam, kjer bi moral biti, zato bo mesto organizatorja igre vsaj na začetku pripadlo Gregorju Ropretu. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Vinčić in Gasparini še nista na želeni ravni

Po besedah slovenskega selektorja nekateri igralci še niso pripravljeni tako, kot bi si želel, a verjame, da bodo tudi oni počasi stopnjevali svojo telesno pripravljenost. "Predvsem Dejan Vinčić in Mitja Gasparini, ki se je pripravam priključil pozneje, še nista na taki ravni, kot bi si želel. Nekaj zdravstvenih težav je imel Žiga Štern, a verjamem, da bomo te težave znali prebroditi," se nadeja Italijan.

Kapetan poudarja: V mislih le Čile

"Ne razmišljamo o ničemer drugem kot o Čilu. Ne razmišljamo, ali smo favoriti ali ne, ne razmišljamo več, kako so nas pred dvema letoma prizadeli, ne razmišljamo, kakšno bo veselje, če se uvrstimo, ne razmišljamo, kakšno bo razočaranje, če nam ne uspe. Če se hočemo uvrstiti v ligo narodov, moramo razmišljati 'tekmo po tekmo', osredotočeni moramo biti predvsem nase," je na svoj značilen način na vprašanja novinarjev odgovarjal kapetan Tine Urnaut.

"Če se hočemo uvrstiti v ligo narodov, moramo razmišljati 'tekmo po tekmo'." Foto: Aleš Oblak

Korošec pravi, da bo že prva tekma resna in zahtevna. "Čile sicer najmanj poznamo, z njim nismo igrali nikoli. Vemo, da imajo dobrega korektorja, da imajo dobrega sprejemalca, ki igra v Italiji, da imajo dobre centralne blokerje. Gojijo hitro igro, težko pa jih je s kom primerjati. Težko rečem, kje so v primerjavi z Argentino in Brazilijo, saj so videoposnetki nekaj, tekma na igrišču pa nekaj drugega. Mi moramo pritisniti s servisom in potem dobro igrati v bloku. To bo recept za zmago," meni kapetan.

