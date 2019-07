Lov za elito se lahko začne: prvič v Sloveniji tudi sokolje oko

Slovence zanima le eno, to je osvojitev turnirja, kjer so roko na srce tudi prvi favoriti.

Slovence zanima le eno, to je osvojitev turnirja, kjer so roko na srce tudi prvi favoriti. Foto: Aleš Oblak

Ljubljana bo med 3. in 7. julijem gostila pokal FIVB Volleyball Challenger, kvalifikacije za uvrstitev v elitno ligo narodov. Slovenski odbojkarji se bodo v Areni Stožice, kjer je že vse pripravljeno za odbojkarski spektakel, pomerili z reprezentancami Čila, Turčije, Kube, Egipta in Belorusije.

"Z vidika organizacije lahko rečem, da je bolj ali manj vse pripravljeno za začetek turnirja. S predstavniki FIVB smo si že ogledali prizorišče in za zdaj je vse urejeno v skladu s propozicijami tega tekmovanja. V ljubljanskih Stožicah bo prvič uporabljena najbolj sodobna odbojkarska tehnologija, tako za spremljanje rezultatov kot tudi t. i. hawk eye, ki služi kot podpora sodnikom pri spornih odločitvah," je po inšpekcijskem obisku dvorane povedal generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Gregor Humerca.

Vabijo v Stožice

"Obeta se nam turnir z zares kakovostnimi reprezentancami, ki pa se bodo borile za le eno vstopnico za elitno ligo narodov." Foto: Urban Urbanc/Sportida OZS se je v preteklih letih že dokazala z organizacijo največjih tekmovanj v odbojki in odbojki na mivki, tako da večjih zapletov Humerca ne pričakuje, si pa želi, da bi tudi slovenski ljubitelji športa v čim večjem številu prepoznali kakovost tekmovanja in že jutri v Stožice prišli spodbujat slovensko izbrano vrsto, ki se bo prvič v letošnji sezoni navijačem predstavila na uradnih tekmah: "Na Odbojkarski zvezi Slovenije se že veselimo tega dogodka, ki bo po svetovni ligi za moške in svetovnem prvenstvo do 23 let za ženske že tretji po vrsti pod okriljem krovne odbojkarske zveze. Bi pa na tem mestu povabil vse ljubitelje odbojke v dvorano Stožice, da podprejo našo reprezentanco. Obeta se nam turnir z zares kakovostnimi reprezentancami, ki pa se bodo borile za le eno vstopnico za elitno ligo narodov."

Pokazati, da so del svetovne smetane

Slovenski odbojkarji so se s svetovno konkurenco pod okriljem FIVB prvič srečali leta 2016, ko so pod vodstvom takratnega selektorja Andree Gianija slavili v tretji kakovostni skupini svetovne lige FIVB World League ter se prebili v drugo skupino. Tudi v njej so si leto kasneje, ko je izbrano vrsto vodil Slobodan Kovač, pokorili vso konkurenco. A ko so se naši fantje že veselili tako želene uvrstitve med svetovno elito, je FIVB svetovno ligo ukinila in vzpostavila komercialno tekmovanje FIVB Volleyball Nations League (VNL) oz. t. i. ligo narodov. Slovenija vabila za nastopanje v VNL ni prejela.

Slovenci so si nastop v prvi kakovostni skupini svetovne lige zagotovili že leta 2017, a je takrat FIVB to tekmovanje ukinila in ustanovila ligo narodov. Tja pa slovenska izbrana vrsta ni dobila povabila in ostala praznih rok. Foto: Aleš Oblak

Najprej proti Čilu

Slovenski odbojkarji bodo na igrišče stopili že v sredo zvečer, ko se bodo za prvo zmago in tri točke udarili s Čilom, za Brazilijo in Argentino tretjo najkakovostnejšo ekipo Južne Amerike. Zmaga bi Giulianijevo četo močno približala uvrstitvi v polfinale.

Končni slovenski seznam igralcev (14): Podajalca:

Dejan Vinčić, Gregor Ropret Korektorja:

Mitja Gasparini, Tonček Štern Blokerji:

Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Matic Videčnik, Sašo Štalekar Sprejemalci:

Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Šket, Žiga Štern Libera:

Jani Kovačič, Urban Toman

Pokal Challenger - Stožice: Skupina A: Sreda, 3. julij:

20.30 Slovenija - Čile Četrtek, 4. julij:

20.30 Turčija - Čile Petek, 5. julij:

20.30 Slovenija - Turčija Skupina B: Sreda, 3. julij:

17.30 Egipt - Belorusija Četrtek, 4. julij:

17.30 Kuba - Belorusija Petek, 5. julij:

17.30 Egipt - Kuba V sobotni polfinale se uvrstita najboljši dve ekipi iz vsake skupine. V ligo narodov se uvrsti le zmagovalec turnirja.

