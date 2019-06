Jezo in nezadovoljstvo pretvoriti v gorivo #video

Slovenski odbojkarji pilijo še zadnje podrobnosti pred turnirjem Challenger, ki ga bodo od 3. do 7. julija gostile ljubljanske Stožice. Na četrtkovi prvi pripravljalni tekmi, ki je bila zaprta za javnost, so gladko s 4:0 premagali afriškega podprvaka Egipt.

"Vemo, da Egipt ni slaba ekipa, igrajo tudi na Challengerju, tako da je taka gladka zmaga 4:0 že na prvi malce bolj resni tekmi ena lepa vzpodbuda, na kateri moramo graditi, da bomo na turnir res prišli optimalno pripravljeni in bomo zmagali," je po četrtkovi zmagi nad Egipčani dejal Gregor Ropret. Zvečer na Ravnah na Koroškem Slovenijo čaka generalka pred pokalom Challenger, tekmec pa bo spet Egipt.

"Pravijo, da bo polna dvorana, zato bo tekma imela povsem drugačen tekmovalni naboj. Upam tudi na boljše pogoje, saj je bilo v Stožicah res peklensko vroče. Egipt nas ne more presenetiti. Vemo, kje so najboljši, a tako kot poudarja selektor in drugi, je naša naloga predvsem fokus na našo igro, saj želimo na Challenger priti samozavestni in odločeni, da ga zmagamo."

Gregor Ropret je trenutno prva selektorjeva izbira na mestu podajalca. Foto: Aleš Oblak

Imajo toliko izkušenj, da nimajo nobenih težav

Slovenski odbojkarji so v novo sezono vstopili z novim selektorjem. Slobodana Kovača je zamenjal Alberto Giuliani. "Vsak selektor prinese nekaj novega. Tako kot vsi ima tudi Alberto nekaj novih idej, a smo že toliko izkušena vrsta, da s tem nimamo nobenih težav s prilagoditvijo na nov sistem dela. Ogromno smo delali na blok obrambi in mislim, da se to že pozna tudi na igrišču. Malce pogrešam le še tisti prodorni servis, ki nas krasi, ko smo pravi, rezerve pa so tudi v napadu in fizični pripravi. A vse to bo prišlo do konca tedna in mislim, da bomo do začetka pokala pravi," je o enem mesecu in pol trdega dela spregovoril 30-letni odbojkar.

Ogromno menjav

Ropret je proti Egiptu na mestu organizatorja dobil prednost pred Dejanom Vinčićem, na njegovi diagonali pa je bil namesto standardnega moža Mitje Gasparinija Tonček Štern. "Ogromno smo menjali postave, je pa res, da smo obe trening tekme začeli v tej postavi z mano in Tončkom. Mogoče je to Giulinijeva ideja za ta turnir, ali vsaj prvo tekmo, tega res ne bi vedel. Selektor ima na voljo 14 enakovrednih mož in to je veliko prednost in ne slabost. Ni pomembno kdo začenja, važen je le končni rezultat," o malce premešani postavi meni Ropret.

Fotogalerija iz Stožic (fotograf: Aleš Oblak):

Vesel, da ostaja v Franciji Nekdanji član ACH Volleyja od leta 2014 igra v tujini. Igral je v Avstriji, Italiji, Turčiji in Češkem, v preteklem letu pa se je mudil v Franciji pri Nantesu: "Sam nivo igre v Franciji je na zelo visokem nivoju. Vse ekipe v prvi ligi so zelo izenačene. Vsak vikend moraš biti pravi, če hočeš računati na zmago. Vesel sem, da smo se uspeli dogovoriti še za eno sezono, saj se z družino v Nantesu res počutimo odlično. Upam, da lahko v naslednji sezoni korak naprej naredimo tudi v rezultatskem smislu – torej, da pridemo v državnem prvenstvu med štiri najboljše."

"Nezadovoljstvo moramo pretvoriti v gorivo, da FIVB in ostalim reprezentancam pokažemo, kje nam je mesto." Foto: Sportida

Pokazati FIVB, kje je mesto Slovenije

V ligo narodov vodi le prvo mesto. "To je naš edini cilj, vse drugo bi bilo veliko razočaranje, pa čeprav bodo na turnirju tudi ekipi kot sta Turčija in Belorusija, ki sta zagotovo boljši od Egipta. Treba bo pokazati dobro odbojko, a se ne bojim, da je ne bi. Vsi smo še vedno malce jezni na FIVB, ker nas je predlani tako grdo zbrisala s seznama, a to nezadovoljstvo moramo pretvoriti v gorivo, da FIVB in ostalim reprezentancam pokažemo, kje nam je mesto," je o namerah Slovenije na prihajajočem turnirju, ki ga bodo med 3. in 7. julijem gostile Stožice, spregovoril Ropret.

Slovenska izbrana vrsta gre torej odločno po osovjtiev turnirja in ligo narodov, neizmerno pa si želijo čimvečjo podporo tudi s tribun stožiške lepotice.

