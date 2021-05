Odbojkarji na mivki v tretji krog kvalifikacij za Tokio 2020

Slovenski odbojkarji na mivki so napredovali v tretji krog kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. V dopoldanskih obračunih na turnirju v Izmirju so si fantje zagotovili nastop v polfinalu, kar pomeni, da so uvrščeni na turnir v Haag, kjer bodo nastopila tudi slovenska dekleta, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

Moška reprezentanca je bila v četrtfinalu boljša od izbrane vrste Litve, ženska pa je v boju za peto mesto premagala Turčijo.

Za uvod v uspešen dan sta najprej Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik z 2:0 ugnala litovsko dvojico Knasas - Stankevičius, v drugem dvoboju pa sta Črtomir Bošnjak in Danijel Pokeršnik morala priznati premoč tekmecema. Vasiljev in Juchnevič sta se veselila zmage z 2:0, tako da je o napredovanju v polfinale odločala t.i. zlata tekma.

Barve Slovenije sta v odločilnem dvoboju branila Zemljak in Pokeršnik, ki sta bila od dvojice Vasiljev - Juchnevič boljša z 2:0 (21:19, 21:15). Polfinale pa že prinaša nastop v tretjem krogu kvalifikacij, ki bo v Haagu.

Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta z 2:0 ugnala litovsko dvojico Knasas - Stankevičius. Foto: Aleš Oblak

"Presrečni smo, da smo se uvrstili v naslednji krog kvalifikacij. Kljub temu, da sva s Črtomirjem Bošnjakom na mivko prišla praktično neposredno iz dvorane, smo pokazali nekaj solidnih predstav. Bilo je zelo naporno, čakata nas še polfinale in potem ali finale ali tekma za tretje mesto, kjer bomo iz sebe iztisnili še zadnje atome moči. Čestital bi tudi dekletom, ki bodo prav tako kot mi nastopila na Nizozemskem. Naše misli že malce uhajajo tja, ampak najprej moramo odigrati še ta turnir v Izmirju do konca in se potem osredotočiti na nastope v Haagu," veselja ni skrival Pokeršnik, ki se zaveda, da boljša uvrstitev na turnirju v Turčiji prinaša tudi lažje nasprotnike v naslednjem krogu.

V igri za nastop na OI ostajajo tudi dekleta

V igri za nastop v Tokiu še vedno ostajajo tudi dekleta. V boju za peto mesto, zadnje, ki še prinaša uvrstitev v naslednji krog kvalifikacij, so moči merila z izbrano vrsto Turčije. Tajda Lovšin in Tjaša Kotnik sta bili v uvodnem obračunu z 2:0 boljši od dvojice Yurtsever - Gedikoglu. Izredno zanimivo pa je bilo drugo srečanje. Nina Lovšin in Špela Morgan sta proti ekipi Merve - Gokalp z 21:18 dobili prvi niz, drugega izgubili na 15, v tretjem pa že močno zaostajali, bilo je 9:13, a s preobratom prišli do zmage s 15:13 in tako se je Slovenija že po dveh dvobojih veselila končnega uspeha.

Tjaša Kotnik skupaj s Tajdo Lovšin ostaja v boju za Tokio. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Zelo smo vesele, pravzaprav kar vzhičene, da nam je uspelo, sploh po tem, ko sva v izredno napetem obračunu zmagali. Predvsem pa sem zadovoljna s tem, da smo vsa dekleta dokazala, da lahko igramo na visoki ravni in da smo si zaslužila pot na finalni turnir. Uvrstitev v Haag nam pomeni ogromno, saj se je Slovenija tako prvič uvrstila v tretji krog kvalifikacij. Mislim, da to pomeni tudi korak naprej pri razvoju in promociji tako športa kot tudi nas igralk in igralcev," so bile po zmagi nad turško reprezentanco prve besede Nine Lovšin.

Tekmovanje v Izmirju sicer še ni končano, moške še čakajo polfinalni obračuni in potem finale ali tekma za tretje mesto.

Preberite še: