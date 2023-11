Slovenke v Egipt po vozovnico za paraolimpijske igre v Parizu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na igre v Parizu, na katerih se bo v boj za zlato odličje podalo osem reprezentanc, so se že uvrstile Francija, Brazilija, Italija, ZDA in Kitajska. Eno mesto na turnirju bodo zapolnile afriške prvakinje, Slovenke pa imajo možnost, da si nastop priigrajo na svetovnem pokalu v Egiptu ali pa prihodnje leto na zadnjem kvalifikacijskem turnirju na Kitajskem.

Na svetovnem pokalu v Kairu bo deset reprezentanc razdeljenih v dve tekmovalni skupini. V prvi bodo igrale izbrane vrste Egipta, Kitajske, Ruande, Nemčije in Mongolije, v drugi pa bodo ob Slovenkah še Kanadčanke, Brazilke, Ukrajinke in Nizozemske.

Slovenke se bodo v nedeljo ob 15.30 najprej pomerile proti Ukrajini, nato v ponedeljek ob 11.30 proti Nizozemski, v torek bosta tekmici še Kanada (10.30) in Brazilija (19.00).

Selektor Božič: Uvrstitev v izločilne boje ne sme biti vprašljiva

Slovenke so na nedavnem evropskem prvenstvu osvojile srebrno medaljo. Foto: ParaVolley Europe "Najprej nas čaka skupinski del tekmovanja, ki pa bo glede na razporeditev reprezentanc kar nekoliko nenavaden. V isti skupini namreč igrajo svetovne prvakinje Brazilke, svetovne podprvakinje Kanadčanke ter Slovenke kot četrtouvrščena reprezentanca z zadnjega svetovnega prvenstva. Nosilec skupine A je Egipt, s čimer se celoten sistem podre, saj nikakor ne sodi v krog favoritov," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije povedal slovenski selektor Simon Božič.

"Ne glede na vse bomo skušali iztržiti čim več. Uvrstitev v izločilne boje ne sme biti vprašljiva, v nadaljevanju pa upamo, da bomo prav mi osvojili tisto edino mesto, ki vodi na paraolimpjske igre," je še poudaril slovenski selektor.

V Egipt odhaja okrnjena slovenska zasedba

Slovenke bodo pogrešale dve igralki iz prve postave na zadnjem evropskem prvenstvu v Italiji. Foto: Vid Ponikvar Reprezentanca v Egipt ni odpotovala v najmočnejši zasedbi, saj je kariero po EP zaključila Senta Jeler, Klara Vrabič pa bo svetovni pokal izpustila zaradi poškodbe. Z ekipo ne bo niti mlade Vesne Pogačar.

"Na žalost v Egipt odhajamo s precej okrnjeno ekipo. Igrali bomo brez dveh igralk iz prve postave na zadnjem evropskem prvenstvu v Italiji. Posledično se menjata sistem igre in postavitev. Imele bomo težko delo, a cilj ostaja enak: na vsaki tekmi zmagati in dati vse od sebe. Je pa dejstvo, da so okoliščine otežene," odsotnost nekaterih odbojkaric obžaluje kapetanka Lena Gabršček.

V reprezentanci Slovenije so poleg Gabršček še Suzana Ocepek, Valentina Brik, Mira Jakin, Barbara Kocmur, Jana Ferjan, Tija Vrhovnik in Danica Gošnak.