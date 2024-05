Slovenci za konec še s Poljaki

V boju za točke za kakovostno lestvico poraz proti najboljši ekipi na njej ne pomeni velike izgube, v primeru zmage pa prinaša veliko število točk, ki so pomembne za zagotovitev olimpijske vozovnice. Slovenija je po zmagah nad Nizozemsko, Francijo in Kanado še vedno v odličnem položaju, na lestvici zaseda sedmo mesto, kar je dovolj za Pariz, pred najnevarnejšimi konkurenti ima lepo prednost.

Prav zaradi tega bodo slovenski odbojkarji lahko proti Poljski, skupaj z Itaijo vodilni ekipi lige, ki je do zdaj zabeležila tri gladke zmage, bolj sproščeni, že tradicionalno pa jim poljska igra tudi ustreza. Dolgo časa so Poljakom predstavljali nočno moro, ti so samozavest v medsebojnih dvobojih popravili šele lani, ko so dobili tako tekmo v ligi narodov (3:2) kot tudi obračun v polfinalu evropskega prvenstva (3:1). Doslej sta Slovenija in Poljska odigrali 16 medsebojnih tekem, razmerje v zmagah je 8:8.

Slovenci so zdaj trikrat zmagali. Foto: VolleyballWorld

Ekipa, ki jo vodi legendarni srbski strokovnjak Nikola Grbić, je lani osvojila naslov evropskega prvaka (v finalu je premagala Italijane), v Antalyi ni z vsemi najboljšimi igralci. Za razliko od medsebojne tekme na lanskem evropskem prvenstvu jim manjkata najučinkovitejša igralca takratnega obračuna Wilfredo Leon in Lukasz Kaczmarek, pa tudi Bartosz Kurek, Karol Klos, Pawel Zatorski, Norbert Huber, Tomasz Fornal in Marcin Junusz.

A Poljaki imajo široko izbiro kakovostnih igralcev, v Turčiji so zaenkrat najbolj razpoloženi kapetan Aleksander Šliwka, Bartosz Bednorz, Bartolomiej Boladž, Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski in Sebastian Adamczyk, Grbić pa praktično koristi vse razpoložljive igralce.

Po Turčiji na Japonsko, nato v Stožice

Druga turnirja bosta med 4. in 9. junijem v Fukuoki in Ottawi, Slovenci bodo takrat igrali na Japonskem. Tretja turnirja bosta med 18. in 23. junijem v Ljubljani in Manili.

Najboljša osmerica po tretjem turnirju bo nato nastopila na zaključnem turnirju v Lodžu, ki bo med 27. in 30. junijem.

Liga narodov, 26. maj Lestvica lige narodov Stanje na svetovni lestvici

Slovenske tekme, liga narodov Prvi turnir, Antalya Sobota, 25. maj

13.00 Slovenija – Kanada Nedelja, 26. maj

13.00 Slovenija – Poljska Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

