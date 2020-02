Na Krvavcu za državni naslov

V nedeljo, 15. marca 2020, bo na Krvavcu potekalo tretje državno prvenstvo v odbojki na snegu, na katerem se bodo za naslov slovenskih prvakov in hkrati za vozovnico za evropsko prvenstvo pomerili naši najboljši odbojkarji in odbojkarice na snegu.

Odbojkarska zveza Slovenije bo v sodelovanju z RTC Krvavec znova organizirala slovensko prvenstvo, na krvavški Plaži pa bomo tako dobili nove državne prvake in prvakinje, ki jim bo zmaga prinesla tudi nastop na evropskem prvenstvu. Slednjega bo med 9. in 12. aprilom gostil avstrijski St. Anton, na njem pa bo nastopilo po 24 najboljših moških in ženskih ekip.

Tia Grgičević, ki se je lani naslova veselila skupaj s soigralkama Živo Griljc in Katarino Mehle, si želi, da bi skupaj s soigralkama tudi tokrat osvojila zlato odličje: "Sprva sem se vprašala, ali je sploh mogoče, da naslov državnih prvakinj prinaša tudi nastop na evropskem prvenstvu. To je za nas velika motivacija, verjamem, da tudi za Živo in Katarino, zato smo se odločile, da se priprav lotimo še bolj resno. Lansko prvenstvo smo vzele bolj kot novo izkušnjo, letos pa se bomo morale še toliko bolj potruditi, saj bo konkurenca zagotovo velika, odbojka na snegu pa je že sama po sebi zelo nepredvidljiva."

Tia Grgičević in ekipa si želi na vrh tudi letos. Foto: Aleš Oblak

O novem naslovu razmišlja tudi Anže Bahč, ki se je zlata lani veselil skupaj z Denisom Robido in Tadejem Boženkom, s slednjim sta leta 2018 nastopila tudi na prvem evropskem prvenstvu in osvojila visoko 5. mesto. "Državnega prvenstva se vsekakor zelo veselim. S soigralci prav zato že usklajujemo urnike in upam, da se nam bo vse lepo izšlo. Spomini na prvo evropsko prvenstvo so zelo lepi in želim si, da bi nam na Krvavcu zopet uspelo zmagati in da bi znova nastopili med evropsko elito ter se v Avstriji predstavili v kar najboljši luči," je dejal trikratni slovenski prvak.

Obračuni na Krvavcu se bodo začeli ob 8.30 uri, finalni tekmi pa bodo najboljše ekipe predvidoma odigrale okrog 15. ure.

Preberite še: