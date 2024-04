Slovenski odbojkarji bodo po evropskem prvenstvu in svetovnem prvenstvu v Stožicah gostili še eno veliko tekmovanje, tretji turnir lige narodov, ki bo kot zadnji štel v boju za olimpijske igre v Parizu. "K nam prihaja svetovna odbojkarska smetana, verjamem, da bodo Stožice znova polne, da bo vzdušje tako, kot je v preteklosti že bilo, in da bodo fantje na krilih svojih navijačev dosegli edini cilj, ki jim v njihovih bleščečih karierah še manjka, olimpijske igre," je na novinarski konferenci dejal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

Slovenski odbojkarji se bodo maja podali v boj za nastop na premiernih olimpijskih igrah v Parizu, ki si ga bodo zadnje reprezentance zagotovile glede na lestvico po rednem delu lige narodov. Slovenci na svetovni lestvici trenutno zasedajo visoko sedmo mesto, ki jih še vodi na olimpijski turnir, svoj položaj v razvrstitvi pa bodo morali ohraniti vse do konca rednega dela lige narodov.

Zadnji, morda prav odločilni turnir rednega dela lige narodov bodo varovanci Gheorgheja Cretuja igrali pred svojimi navijači v ljubljanskih Stožicah. Te bodo po evropskem in svetovnem prvenstvu tako prizorišče novega velikega tekmovanja, med 18. in 23. junijem bodo tu ob Slovencih igrali še Poljaki, Italijani, Argentinci, Srbi, Turki, Kubanci in Bolgari. Slovenska zasedba se bo merila z Argentinci, Italijani, Kubanci in Srbi. Vstopnice za tekme so že v prodaji.

Tretji turnir lige narodov bo v Stožicah med 18. in 23. junijem. Slovenci si lahko olimpijske igre zagotovijo že pred njim. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vemo, kaj igranje tej reprezentanci pred domačim občinstvom pomeni"

Dober mesec pred začetkom uradnih skupinskih priprav na reprezentančno sezono sta na novinarski konferenci spregovorila predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret in kapetan reprezentance Tine Urnaut, ki je že končal klubsko tekmovalno obdobje na Japonskem.

"Naše aktivnosti glede organizacije turnirja lige narodov v Ljubljani so se začele takoj po tem, ko se nam olimpijske kvalifikacije na Japonskem niso izšle po naših željah. Letošnja sezona lige narodov prinaša šest turnirjev, trije od teh so pokriti z dolgoročnimi pogodbami drugih organizatorjev, tako da so bile na voljo le tri možnosti. Sami smo si izbrali tisto, ki smo jo na koncu dobili, prav zadnji turnir, ki še šteje za kvalifikacije za olimpijske igre. Vemo, kaj igranje tej reprezentanci pred domačim občinstvom pomeni, zato smo se z vso vnemo podali v pridobitev turnirja, kar nam je tudi uspelo," je zadovoljen Ropret.

"Ne glede na to, ali bomo pred zadnjim turnirjem že uvrščeni na olimpijske igre in bo ta turnir nekako skupno praznovanje te naše prve uvrstitve na igre ali pa bomo potrebovali še kakšne manjkajoče točke za dokončno uvrstitev tja, kamor po mojem prepričanju spadamo, ocenjujem, da bodo teme slovenske reprezentance zelo dobro obiskane." Foto: Bor Slana/STA

Na krilih navijačev praznovati premierno uvrstitev na OI

"K nam med 18. in 23. junijem prihaja svetovna odbojkarska smetana, verjamem, da bodo Stožice znova polne, da bo vzdušje tako, kot je v preteklosti že bilo, in da bodo fantje na krilih svojih navijačev dosegli edini cilj, ki jim v njihovih bleščečih karierah še manjka, olimpijske igre. Ne glede na to, ali bomo pred zadnjim turnirjem že uvrščeni na olimpijske igre in bo ta turnir nekako skupno praznovanje te naše prve uvrstitve na igre ali pa bomo potrebovali še kakšne manjkajoče točke za dokončno uvrstitev tja, kamor po mojem prepričanju spadamo, ocenjujem, da bodo tekme slovenske reprezentance zelo dobro obiskane," je dejal predsednik, čigar ekipa ima obilo izkušenj s pripravo velikih tekmovanj.

Ob tem je dodal, da so po potrditvi, da bo turnir v Ljubljani, "dobili povabilo Mednarodne odbojkarske zveze, da z njimi tudi mi sklenemo dolgoročno, triletno pogodbo za organizacijo turnirjev lige narodovo v prihodnjih treh letih, 2025, 2026, 2027. Ta predlog je zdaj pri nas na mizi, moramo pa ga detajlno preračunati. Sam ocenjujem, da se takšne priložnosti ne pojavljajo velikokrat, predvsem pa se jih ne izpušča. To je potrditev, da imamo v svetovni odbojkarski zvezi izjemen ugled kot odličen organizator."

Tine Urnaut o ligi narodov v Stožicah:

Navdušenja, da bodo Stožice gostile novo veliko tekmovanje, ni skrival niti Urnaut. "Igrati doma je vedno fenomenalno. Metod je vse, kar smo se dogovorili (smeh, op. a.), uresničil. Pred leti smo se pogovarjali, da bomo imeli tu enkrat ligo narodov, da bomo napolnili Stožice, zdaj pa se bo to res zgodilo. Upam, da jih bomo res napolnili, da bomo še enkrat naredili fenomenalno vzdušje in da bomo tudi mi odigrali na taki ravni, da si zagotovimo nastop na olimpijskih igrah. Tako kot lani moramo tudi letos vsako tekmo odigrati na polno. Videli smo, koliko točk lahko prinese, koliko pa lahko odnese ena sama tekma." "Upam, da jih bomo res napolnili, da bomo še enkrat naredili fenomenalno vzdušje in da bomo tudi mi odigrali na taki ravni, da si zagotovimo nastop na olimpijskih igrah." Foto: Bor Slana/STA

Pred Stožicami še v Turčijo in na Japonsko

Slovenci bodo prvi turnir lige narodov igrali od 21. do 26. maja v turški Antalyi, na katerem se bodo merili s Poljsko, Nizozemsko, Francijo in Kanado. Med 4. in 9. junijem jih na Japonskem v Fukuoki čakajo Turčija, Brazilija, Japonska in Bolgarija. Na zadnjem, tretjem turnirju pa se bodo v Stožicah merili z Argentino, Kubo, Italijo in Srbijo.

Zaključni turnir v Lodžu

Najboljših osem reprezentanc rednega dela se bo za zmago na zaključnem turnirju borilo med 27. in 30. junijem v Lodžu na Poljskem, a ta turnir ne bo več odločal o potnikih v Pariz.

Slovenske tekme v rednem delu lige narodov Prvi turnir, Antalya Sreda, 22. maj

Nizozemska - Slovenija Četrtek, 23. maj

Slovenija - Francija Sobota, 25. maj

Slovenija - Kanada Nedelja, 26. maj

Slovenija - Poljska Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

Slovenija - Turčija Petek, 7. junij

Brazilija - Slovenija Sobota, 8. junij

Japonska - Slovenija Nedelja, 9. junij

Bolgarija - Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija - Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba - Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija - Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija - Slovenija

