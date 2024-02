Znan je gostitelj drugega turnirja odbojkarske lige narodov za moške na Japonskem, na katerem bodo igrali tudi Slovenci. To bo Fukuoka. Slovenski odbojkarji, ki so tudi lani gostovali na Japonskem, in sicer v Nagoji, se bodo na novem prizorišču pomerili s Turčijo, Brazilijo, Japonsko in Bolgarijo, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Že pred tem je bilo jasno, da bo prvi turnir varovance Gheorgheja Cretuja peljal v Antalyo, tretji pa v Stožice, kjer se bodo med 18. in 23. junijem merili z Argentino, Kubo, Italijo in Srbijo – vsi slovenski obračuni se bodo začeli ob 20.30.

Letošnja liga narodov, v kateri se bodo najboljše reprezentance sveta borile za zadnje vozovnice za olimpijske igre v Parizu, se bo začela v Antalyi, kjer se bo med 14. in 18. majem najprej odvijal uvodni turnir za ženske. Te se bodo istočasno med seboj merile še v Riu de Janeiru. Brazilsko mesto bo zatem med 21. in 26. majem gostilo še uvodni turnir lige narodov za moške, medtem ko bodo naši odbojkarji pomembne točke za svetovno lestvico takrat lovili v Turčiji, kjer bodo igrali z Nizozemci, Francozi, Kanadčani in Poljaki.

V nadaljevanju VNL bomo ženske reprezentance med 28. majem in 3. junijem spremljali v kitajskem Macau in ameriškem Arlingtonu, moški pa se bodo na drugih turnirjih, ki bosta med 4. in 10. junijem, srečali v Kanadi in na Japonskem. Medtem ko je že nekaj časa znano, da bo tekmovanje gostila Ottawa, pa so s sedeža FIVB zdaj sporočili še, da bo drugi organizator Fukuoka. Lani so se reprezentance, tudi slovenska, med seboj borile v Nagoji, naše fante pa na novem prizorišču tokrat čakajo obračuni s Turčijo, Brazilijo, Japonsko in Bolgarijo.

Tretji turnir bodo gostili v Stožicah, kjer se bodo med 18. in 23. junijem merili z Argentino, Kubo, Italijo in Srbijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tretjič se bodo ženske po nove zmage podale med 11. in 17. junijem v Fukuoki in Hong Kongu, med 18. in 24. junijem pa bomo priča še zadnjim moškim dvobojem v rednem delu lige narodov. Odvijali se bodo v Manili na Filipinih in v Ljubljani, kjer se bodo slovenski odbojkarji domačim navijačem predstavili na tekmah z Argentino, Kubo, Italijo in Srbijo. Vse obračune v dvorani Stožice bodo igrali ob 20.30.

Zaključni turnir odbojkarjev bo gostil Lodž

Od 20. junija naprej bo na sporedu tudi že zaključni turnir najboljše osmerice za ženske, prizorišče pa za zdaj še ni znano. Moški se bodo za prestižno zmago v VNL borili med 27. in 30. junijem v Lodžu na Poljskem, finale pa ne bo več odločal o potnikih v Pariz.