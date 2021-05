Matija Pleško je novi trener Calcita Volleyja

Odbojkarji Calcita Volleyja, ki so v tej sezoni državnega prvenstva končali na tretjem mestu in tudi osvojili Pokal Slovenije, bodo v novi sezoni imeli novega trenerja. To bo Matija Pleško, ki je zadnji dve sezoni vodil ACH Volley, s Kamničani pa je kot igralec na začetku tega tisočletja osvojil tri naslove državnega prvaka in pokalno lovoriko. Pri delu mu bo pomagal Gašper Ribič.

Po Tomiju Šmucu, ki je v začetku meseca prevzel vlogo športnega direktorja moške ekipe, se tako v Kamnik vrača še en nekdanji igralec, ki je poskrbel za do zdaj najbolj svetle trenutke kamniške moške odbojke, sporočajo iz kamniškega odbojkarskega kluba.

Odločitev je bila lahka

"V Kamniku sem se vedno počutil zelo dobro in temu primerno smo tudi igrali. Vsekakor imam na tisto obdobje zelo lepe spomine, saj sta bila to moja prva osvojena naslova državnega in pokalnega prvaka, pa ne samo zame. Vendar sem se v Kamnik rad vračal, tudi ko sem bil na 'drugi strani', in to se ni spremenilo. Tudi zato je bilo toliko lažje sprejeti odločitev, da se v klub vrnem v vlogi trenerja," je svojo vrnitev v Calcit Volley, le da tokrat v vlogi trenerja, komentiral Pleško.

Da pa bo vse v znamenju tiste legendarne kamniške generacije z začetka tega tisočletja, je poskrbel Gašper Ribič, ki bo po treh letih spet delal s prvo člansko kamniško ekipo. Le da tokrat v vlogi pomočnika.

Ribič bolj sodelavec kot pomočnik

"Raje bi rekel, da bo Ribič moj sodelavec kot pomočnik. Tudi on je bil takrat del tiste zgodbe. V bistvu je bil on domačin, jaz pa sem se mu samo pridružil. Šmuc je bil namreč v tej ekipi že leto prej, v obdobju, ko sem še igral za Olimpijo. Sicer pa se že veselim začetka sezone. Nanjo se bomo začeli pripravljati v začetku avgusta, igralci pa bodo v kratkem dobili program treninga − vsaj tisti, ki niso v reprezentanci. Morda bomo kakšen trening imeli že junija, toda tudi brez tega jih čaka obsežno napisan program. Do začetka avgusta, ko se bomo prvič uradno zbrali, jih torej bo čakalo kar precej dela," je Pleško svoje misli že usmeril v začetek nove sezone. Ni pa še razkril, na kakšno zasedbo bo v njej računal.

S kakšno ekipo?

"To je naloga športnega direktorja. Mislim, da bo tudi to kmalu znano, odkrijem vam lahko le to, da bomo imeli konkurenčno ekipo in da bo jedro ekipe bolj ali manj ostalo. Žal mi je le, da ne bo Saša Štalekarja, ki odhaja v Grčijo. Ampak na koncu je vedno najbolj pomemben kolektiv, pa tudi volja in želja po uspehu. Če se samo dotaknem tistega svojega prvega obdobja, ko sem bil igralec v Kamniku. Takrat smo bili postavljeni v vlogo izzivalca, naša glavna značilnost pa je bila, da smo bili lačni uspeha, in naredili smo res vse, da smo prišli do končnega cilja. To je tisto, po čem se ekipe razlikujejo, in tega si želim tudi v novi sezoni," je ob vrnitvi v Kamnik dejal 45-letni trener, ki je v svoji dolgoletni igralski karieri, končal jo je pred tremi leti, igral za Brezovico, Olimpijo, Calcit Volley, ACH Volley, Ravenno in Beavuais.

