Škorc ostaja na čelu državnih prvakov

"Zgodbo, ki sva si jo pred štirimi leti zamislila z Matjažem Strdinom, je postala pravljica. Želje so bile postavljene visoko in vsako leto smo rastli kot klub na igrišču in tudi organizacijsko izven igrišča. V tej sezoni smo postali državni prvaki in za nas v klubu je to velik izziv. Naredili bomo vse, da bomo sestavili ekipo za državno prvenstvo, pokal, Mevzo in ligo prvakov, da bo pokazala vrhunsko odbojko. S svojim sponzorjem Merkurjem imamo 'nastavljeno' dolgoročno zgodbo. Seveda pa vsega tega uspešnega dogajanja ne bi bilo brez najboljših sodelavcev Alena, Toma, Matica, Petra in Matjaža K., zato sem zelo vesel, da ostajajo v klubu. Imamo vrhunsko sodelovanje. Veseli me, da nadaljujemo Merkur Maribora tudi v naslednji sezoni. Vsi obljubljamo, da bomo tudi v sezoni 2021−2022 dali vse od sebe in pripravili ekipo tako, da bo igrala odbojko na najvišjem nivoju," je ob podpisu nove pogodbe dejal Sebastijan Škorc, ki uspešno deluje v mariborskem okolju.

Z Mariborom bo skušal dobro nastopati v elitni ligi prvakov, v kateri je v zadnjih sezonah slovenske barve zastopal ACH Volley. Ljubljanski klub je bil v letošnjem finalu prekratek in moral priznati premoč štajerski zasedbi, ki je prišla na vrh kljub težavam s poškodbami.

"Po zaključku sezone, ki je bila za naš klub zgodovinska, smo že zavihali rokave in se podali novim izzivom naproti. V naslednji sezoni teh res ne bo manjkalo. Veseli smo, da v klubu ostajajo trener Škorc in tudi drugi sodelavci, ki skrbijo za to, da imajo igralci nadvse dobre pogoje za trening in tekmovanja. Ekipa za naslednjo sezono še ni popolna. Prizadevamo si, da bi sestavili takšno ekipo, ki bi bila sposobna ubraniti naslov državnega prvaka ter bi dostojno zastopala slovensko klubsko odbojko v ligi prvakov," pa je ob tem dejal izvršni direktor Strdin.