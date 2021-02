Če želijo še upati, morajo danes pasti Nemci

Odbojkarji ACH Volleyja bodo danes začeli nastope na drugem turnirju skupine C lige prvakov, ki ga bo gostil Kazan. Tako kot na prvem v Berlinu bo njihov prvi tekmec Recycling Berlin, po tekmi se bo že vedelo, ali bodo še v igri za napredovanje v četrtfinale. Tja se bodo uvrstili zmagovalci petih skupin in trije najboljši drugouvrščeni.

Ljubljančani so proti Berlinčanom prvo tekmo izgubili z 0:3 in bodo za podaljšanje upanja na drugo mesto v skupini nujno potrebovali zmago, in to vsaj s 3:1. Ob primeru, da bi zmagali s 3:2 bi sicer obdržali teoretične možnosti, tako ali tako pa se bodo najbrž morali reševati v četrtek, ko se bodo pomerili s prvim favoritom Kazanom. V Berlinu so se mu dobro upirali, precej bolje kot Berlinčani. Brez kakšne točke proti Rusom na četrtfinale najbrž ne bodo mogli računati.

Tako kot v Berlinu tudi v Kazanu ne bo nastopila poljska ekipa Jastrzebski Wegiel, ki ima spet težave z okužbami z novim kororavirusom. Vse tekme v ligi bo tako izgubila z 0:3.

"S tem, da Poljakov v Kazan ne bo, se ne obremenjujem, še vedno pa se s težkim srcem spominjam tekem v Berlinu. Dolgo sem se obremenjeval s stran vrženo tekmo proti Berlinu in z izgubljeno priložnostjo proti Kazanu. Takšne priložnosti se ti ne ponujajo kar tako. Bomo videli, kako bomo reagirali v Kazanu, upamo seveda, da se bo izšlo po naših željah," je pred odhodom na dolgo pot dejal trener slovenskih prvakov Matija Pleško.

Liga prvakov, skupina C: Turnir v Kazanu: Torek, 9. februar:

17.00 ACH Volley - BR Volleys Sreda, 10. februar:

14.00 BR Volley - Zenit Kazan Četrtek, 11. februar:

17.00 Zenit Kazan - ACH Volley Lestvica:

1. Zenit Kazan 4 tekme - 12 točk

2. Berlin Recycling Volleys 4 - 9

3. ACH Volley 4 - 6

5. Jastrzebski 6 - 0

Preberite še: