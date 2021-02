Matija Pleško: Trenutno res nisem zadovoljen

Nemci, ki imajo, roko na srce, izjemno ekipo, v njej se kar tre zvezdnikov, so že v prvem nizu nadigrali Slovence s 25:19, v drugem so ACH-jevci so dosegli točko več, v tretjem pa povsem popustili in prišli le do 13. točke.

"Danes je šlo narobe skoraj vse. Trenutno res nisem zadovoljen. Z začetnim udarcem nismo dovolj pritisnili na nasprotnike, načrtovali smo, da bomo odmaknili Berlinčane proč od mreže, a nam to ni uspelo. Je pa to uspelo njim narediti nam. Imeli smo enega razpoloženega igralca, Jana Pokeršnika, preostalo pa je bilo precej šibko. Z blok obrambo nismo tekmecem naredili nobene škode, imeli smo le dva bloka in nekaj dotikov. Nemci pa so nas z blokom zaustavili devetkrat in nanizali osem asov. Proti Berlinu je težko igrati, saj nam njihova igra in taktika ne ustrezata, kljub temu pa sem pričakoval več in sem resnično razočaran," je po porazu dejal trener oranžnih zmajev Matija Pleško.

Naslednja tekma Ljubljančane na turnirju čaka v četrtek, ko bo njihov tekmec domači Kazan. Tako kot v Berlinu pa tudi v Kazanu ne nastopa poljska ekipa Jastrzebski Wegiel, ki ima spet težave z okužbami z novim koronavirusom.