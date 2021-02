ACH Volley se je od lige prvakov poslovil s porazom

Odbojkarji ACH Volleyja so po uvodnem porazu na drugem turnirju skupine C lige prvakov proti nemškemu Recycling Berlin izgubili tudi na drugem obračunu. Gostitelj iz Kazana, ki si je že pred tekmo zagotovil prvo mesto, jih je še drugič v sezoni premagal, tako kot v Berlinu tudi tokrat s 3:1 (21, -20, 20, 20). ACH se od lige prvakov poslavlja brez zmage na igrišču.

Tekma ni imela večjega tekmovalnega pomena. Zenit si je že pred njo zagotovil prvo mesto in uvrstitev v četrtfinale, ACH tudi z zmago ni mogel več napredovati na drugo. Zato je ruski trener, legendarni Vladimir Alekno, na igrišče poslal postavo brez svojih največjih zvezdnikov Francoza Earwina Ngapetha in ruskih reprezentantov Artema Volviča, Aleksandra Volkova, Aleksandra Butka in Maksima Mihajlova. V Berlinu so imeli ti s slovenskimi prvaki obilo dela, zadnja dva niza dobili šele po napeti končnici, tokrat pa so imeli ruski rezervisti manj težav. ACH ni našel obrambe proti njihovim napadom, dosegel je vsega dva bloka.

Brez pravih možnosti

V prvem nizu Ljubljančani spet niso izvajali nobenega pritiska z začetnimi udarci, tako da gostitelji niso imeli večjih preglavic, da so nadzorovali položaj. Rusi so vodili od začetka do konca, pred končnico so imeli gostje še nekaj upanja, saj so se približali na 16:17 in točko zaostanka držali do izida 18:19, toda to, kar so pokazali v končnici, je bilo premalo. Valentin Krotkov in Fedor Voronkov sta z lahkoto držala sprejem, Voronkov je nizal točke v napadu, ljubljanskemu bloku ga ni uspelo zadržati. ACH v prvem nizu ni dosegel niti enega bloka in niti enega asa, dobra igra Božidarja Vučićevića v napadu ni bila dovolj za vodstvo.

Slovenski državni prvaki so se od tekmovanja poslovili brez točke, osvojene na igrišču. Foto: CEV

Vučićević je dobro predstavo nadaljeval tudi v drugem nizu, v katerem so gostje vendarle nekoliko popravili začetne udarce, tako da jim je bilo lažje igrati. Sredi niza so po nekaj dobrih servisih ušli, prednost pa držali do konca.

A drugi niz je bil očitno le preblisk oziroma trenutek, v katerem so izkoristili slabosti gostiteljev. Ti so bili v tretjem spet premočni, vodili so že z 20:13, do konca so Ljubljančani nekoliko zmanjšali, a vodstva gostiteljev z 2:1 niso ogrozili. Podobna zgodba se je odvila tudi v četrtem, slovenski prvaki tudi v njem gostiteljem niso bili nevarni.

Brez točke na igrišču

Varovanci Matije Pleška tako letos v ligi na igrišču niso osvojili niti točke, na lestvici jih imajo sicer šest, a to zaradi dejstva, da je poljska ekipa Jastrzebski Wegiel odpovedala nastop na obeh turnirjih in vse točke izgubila za zeleno mizo.

Liga prvakov, skupina C: Turnir v Kazanu: Torek, 9. februar:

ACH Volley : BR Volleys 0:3 (-19, -20, -13)

Pokeršnik in Djurić 12, Vučičević 4.; Brehme 12, Michelucci Moralez in Patch 11 Sreda, 10. februar:

BR Volley : Zenit Kazan 0:3 (-18, -16, -14) Četrtek, 11. februar:

Zenit Kazan : ACH Volley 3:1 (21, -20, 20, 20)

Surmačevskij 22, Voronkov 19; Vučićević 22, Kök 15, Djurić Lestvica:

1. Zenit Kazan 6 tekem - 18 točk

2. Berlin Recycling Volleys 6 - 12

3. ACH Volley 6 - 6

5. Jastrzebski 6 - 0



V četrtfinale se bodo uvrstili zmagovalci petih skupin in trije najboljši drugouvrščeni.

