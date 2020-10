Kamničanke po pogovoru upajo na čudež

"Z igralkami smo se pogovorili, kje smo delali napake, kaj lahko naredimo boljše. Ob koncu tedna smo dobro trenirali, tako da gremo na povratno tekmo pripravljeni. Že pred prvo tekmo v Lodžu smo vedeli, da so Poljakinje zelo dobre izvajalke začetnih udarcev, in tudi na povratni tekmi lahko pričakujemo nekaj podobnega. Ta pritisk, ki ga naredijo s servisom, bo treba prenesti, predvsem pa ne bomo smeli dovoliti, da nam pobegnejo," je pred sredino povratno tekmo odločen Aljoša Jemec, trener kamniških odbojkaric.

"Vemo, da Poljakinje igrajo dobro odbojko, vemo pa tudi, da znamo mi igrati veliko boljše, kar bomo poskušali tudi dokazati. Igramo v svoji dvorani, nimamo česa izgubiti, zato bo prvi cilj igrati dobro odbojko, vsekakor pa tudi zmagati," je še dejal Jemec.

Poljakinje so v Kamnik prišle že v ponedeljek, pred odhodom v Slovenijo, tudi one so šle na pot z avtobusom, pa so v svoji dvorani v petem krogu poljskega državnega prvenstva s 3:1 (-21, 23, 24, 17) premagale Bydgoszcz. Spet je bila najbolj učinkovita njihova trojka Katarina Lazović, Aleksandra Wojcik in Katarzyna Zarolinska-Krol, ki bo ob dobrem servisu pomenila največjo nevarnost za kamniško ekipo.