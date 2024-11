Kamničanke brez možnosti proti zadnjim finalistkam

Odbojkarice Calcit Volleyja so po uvodni tekmi skupine C lige prvakinj, ko so v Istanbulu ekipi VakifBank odvzele niz, na drugi tekmi v Tivoliju z 0:3 (-8, -14, -17) priznale premoč zadnjim finalistkam tekmovanja, odbojkaricam Numia Vero Volley Milano. Favorizirane gostje so zdaj pričakovano pri dveh zmagah, na prvi tekmi so brez izgubljenega niza odpravile Porto.