Odbojkarice Calcit Volleyja bodo po uvodni tekmi skupine C lige prvakinj, ko so v Istanbulu ekipi VakifBank odvzele niz, v torek ob 18. uri v Tivoliju gostile lanske finalistke, italijansko ekipo Numia Vero Volley Milano.

Kamničanke so sezono v ligi prvakinj odprle s porazom z 1:3 proti šestkratnim evropskim klubskim prvakinjam, odbojkaricam VakifBank, na drugi tekmi pa jih znova čaka ekipa, ki spada v vrh. Slovenske prvakinje bodo v torek ob 18. uri v Tivoliju, kjer bodo igrale evropske tekme, pričakale lanske finalistke tekmovanja Numia Vero Volley Milano, katerega članica je ena najboljših igralk na svetu Paola Egonu, ki na zadnjem srečanju italijanskega prvenstva praktično ni igrala, ni pa je bilo v postavi v prvem krogu lige prvakinj, ko so Milančanke doma s 3:0 (15, 25, 17) premagale Porto.

"Najpomembneje bo, da se ne bomo ustrašili nasprotnic, in če nam bo to uspelo, morda lahko sežemo po kakšnem nizu, kaj več je realno težko pričakovati. Kakšne velike filozofije ni, dejstvo je, da bomo morali igrati podobno, kot smo igrali v prvem krogu v Istanbulu. Se pravi, skušati čim več narediti z začetnimi udarci, kolikor bo to sploh mogoče, prav tako bomo morali ves čas držati sprejem, saj smo na njihovi tekmi proti Portu videli, da so Milančanke enajst točk dosegle z asom. V napadu bomo morali biti čim bolj učinkoviti, toda zavedati se moramo, da gre za še eno ekipo, ki sodi v ožji krog kandidatk za naslov evropskih prvakinj," je o italijanski ekipi v klubski mikrofon dejal trener odbojkaric Calcit Volleyja Bruno Najdič.

"Najpomembneje bo, da se ne bomo ustrašili nasprotnic, in če nam bo to uspelo, morda lahko sežemo po kakšnem nizu, kaj več je realno težko pričakovati," pravi Bruno Najdič. Foto: Jure Banfi

V Istanbulu so Kamničanke prikazale svojo najboljšo igro v letošnji sezoni, kar predvsem velja za prva dva niza, drugega so celo dobile, ko pa so domačinke začele igrati v svoji najmočnejši zasedbi, je do izraza prišla razlika v kakovosti. Igra Kamničank je do tega gostovanja v Turčiji v domačem prvenstvu nihala. Nekaj podobnega se jim je zgodilo tudi v soboto v Radovljici, ko so po dveh gladko dobljenih nizih proti domačinkam v tretjem nizu izgubile, v četrtem pa so zadeve le postavile na svoje mesto.

V zasedbi Italijank je osem tujk, in sicer računajo na Grkinjo Lamprini Konstantinidou, Francozinji Juliette Gelin in Heleno Cazaute, Nizozemko Niko Daalderop, Nemko Lauro Heyrman, Srbkinjo Heno Kurtagić, Japonko Satomi Fukudome in Bolgarko Radostino Marinovo.

"Obljubim lahko, da jim zagotovo ne bomo prepustile lahke zmage." Foto: Jan Uršič

"Ne bomo prepustili lahke zmage"

"Prvenstvo smo začele z malo slabšo igro, zagotovo je tukaj preveč nihanja, ampak zdi se mi, da se iz tekme v tekmo izboljšujemo, in prepričana sem, da bomo prišle do tiste svoje prave igre in pokazale svojo kakovost. Dejstvo je, da je motivacija v ligi prvakinj v tem trenutku na višji ravni, želim pa si, da bi tudi na preostalih petih tekmah prikazale svojo pravo igro, borbenost, vztrajnost, kajti le tako lahko enakovredno igramo proti nasprotnicam. Zavedamo se, da v Ljubljano prihaja še ena zelo močna ekipa, ki je v vseh elementih igre kakovostnejša od nas, toda to ne bo ovira, da se ne bi spet borile do zadnje točke. Za nas bo to neke vrste izziv, da vidimo, česa smo sposobne proti tako močni ekipi. Obljubim lahko, da jim zagotovo ne bomo prepustile lahke zmage. Več seveda pričakujemo od tekem s Portugalkami, ki pa imajo v svoji ekipi prav tako zelo veliko tujk, vendar verjamem, da jih lahko premagamo," je pred drugo tekmo za klubsko spletno stran dejala 18-letna Maša Pucelj, ki je bila s šestnajstimi točkami najbolj učinkovita igralka Calcit Volleyja v Istanbulu.