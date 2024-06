Neporaženi Slovenci nad tekmeca, s katerim imajo nekaj neporavnanih računov

Slovenski odbojkarji se bodo po veliki petkovi zmagi, ko so prvič premagali Brazilijo, ob 12.20 po slovenskem času pomerili z gostiteljico drugega turnirja Japonsko. Gre za sosedi na svetovni lestvici, ki ju loči manj kot točka. Slovenci, ki so se včeraj še utrdili na mestih, ki prinašajo olimpijske igre, lahko z zmago skočijo na četrto mesto, kar bi bila njihova nova najboljša uvrstitev na svetovni lestvici v zgodovini. Bodo varovanci Gheorgheja Cretuja tudi po sedmi tekmi lige narodov ostali neporaženi?

Liga narodov, 8. junij, Fukuoka in Ottawa

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po polovici rednega dela lige narodov še edina neporažena reprezentanca. Potem ko je na prvem turnirju premagala Nizozemsko, Francijo, Kanado in Poljsko, je na drugem v Fukuoki za uvod odpravila Turčijo, v petek pa po hudem boju prvič v zgodovini strla odpor trikratne olimpijske prvakinje Brazilije. Slovenci so peti na svetovni lestvici in trdno na drugem mestu med petimi reprezentancami, ki bodo nastopile na olimpijskih igrah v Parizu.

Ob 12.20 po slovenskem času varovance Gheorgheja Cretuja, ki je navdušen nad fizično pripravljenostjo, mirnostjo in predstavami svojih varovancev, čaka sedma tekma. Nasproti jim bo stala gostiteljica Japonska, ki si je olimpijske igre, za razliko od Slovencev, zagotovila že lani na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju. Z azijsko reprezentanco imajo neporavnane račune, z njo so izgubili v lanskih kvalifikacijah za olimpijske igre, prav tako pa tudi v četrtfinalu lanskega zaključnega turnirja lige narodov.

Za Japonce bo to zadnja tekma drugega turnirja, na računu imajo po sedmih tekmah pet zmag in dva poraza (z Italijo in Poljsko).

Slovence in Japonce na svetovni lestvici loči manj kot točka. Zmaga našim odbojkarjem prinaša med petimi in desetimi točkami, poraz pa prav tako odnaša med petimi in desetimi točkami. Slovenci lahko tako danes skočijo na četrto mesto, kar bi bila njihova najvišja uvrstitev do zdaj.

Zmaga Slovencem prinaša od dobrih pet do dobrih deset točk.

Po dvoboju z Japonsko bodo v nedeljo ob 12.20 igrali še proti Bolgarom, nato pa se bodo vrnili v domovino in zadnji turnir rednega dela lige narodov odigrali v domačih Stožicah (18.-23. junij).

Slovenci na odlični poti do olimpijskih iger Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Foto: VolleyballWorld Po lanskih olimpijskih kvalifikacijah so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Na voljo je tako še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik. V najboljšem položaju za nastop na OI so trenutno Italijani (364,77 točke), ki so na lestvici FIVB drugi, sledijo pa jim peti Slovenci (340,03). Na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so osmi Argentinci (304,96), sledijo Srbi (247,59) in Kubanci (242,53). Slednji so trenutno na napačni strani lestvice, za Slovenci pa zaostajajo že skoraj sto točk. Stanje na svetovni lestvici

Čez dober teden v Stožicah

Po turnirju v Aziji bodo Slovenci zadnji turnir rednega dela lige narodov med 18. in 23. junijem igrali v domačih Stožicah, kamor si želijo priti z zagotovljeno olimpijsko vozovnico. V Stožicah bo slovenski zasedbi znova lahko pomagal Rok Možič.

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).