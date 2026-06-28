Na sporedu je zadnji dan drugega turnirja moške odbojkarske lige narodov. Slovenci so v domačih Stožicah premagali vse tri nasprotnike (Kanado, Bolgarijo, Brazilijo), ob 20.30 pa jih čaka še obračun s svetovno prvakinjo Italijo, ki ima štiri zmage, gostitelji pa šest, zato so trenutno drugi. Še pred sosedskim srečanjem bodo razigrani Ukrajinci v Stožicah lovili četrto zmago proti Bolgariji, ob 16.30 pa sledi tekma med Brazilci in Kanadčani. Po večerni tekmi bo sledil tekmovalni premor, sredi julija pa tretji turnirji, po katerih bodo znani udeleženci zaključnega turnirja osmerice, ki bo čez mesec dni na Kitajskem.

Sedem tekem, šest zmag in 14 točk slovenskih odbojkarjev pred zaključkom drugih turnirjev lige narodov pomeni drugo mesto na lestvici tekmovanja. Pred varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so le Japonci, ki so naši izbrani vrsti zadali edini poraz.

Slovenci so na domačem turnirju v Stožicah še neporaženi. Za uvod so s 3:1 premagali Kanado, nato po preobratu s 3:2 Bolgarijo, v soboto pa s 3:0 še Brazilce. Ob 20.30 bodo napadali četrto ljubljansko zmago proti Italijanom, ki niso prišli v najmočnejši zasedbi. Zahodni sosedi so na sedmih tekmah štirikrat zmagali in trikrat izgubili, v Stožicah so najprej premoč priznali Bolgarom, nato še Ukrajincem, premagali pa so Brazilce.

Sosedi so se v ligi narodov pomerili šestkrat, zadnjič lani, ko je obe tekmi, od tega eno na zaključnem turnirju, dobila italijanska reprezentanca.

Italijani so v Stožicah izgubili proti Bolgarom in Ukrajincem, premagali pa Brazilce. Foto: VolleyballWorld

"Jezni in lačni zmag"

"Italijani so po mojem mnenju kar lačni zmag in jezni, saj so slabo začeli ta turnir, ampak to ne pomeni, da bodo v kakršnikoli kapaciteti igrali slabo. Menim, da bodo prišli na igrišče z največjo mogočo energijo, tudi malo bolj spočiti, saj so imeli v soboto prost dan. Bomo videli, a priložnost, da turnir v Stožicah zaključimo s štirimi zmagami, zagotovo imamo," pred večernim srečanjem pravi Nik Mujanović.

V Stožicah za uvod presenečenje turnirja

Zanimivo bo videti, kaj bodo zgodaj popoldan v Stožicah prikazali Ukrajinci, ki so z zmagami nad Brazilijo, Italijo in Kanado pripravili lepo presenečenje. Ob 13. uri jih čaka še obračun z Bolgari, ob 16.30 pa se bodo za zmago udarili Brazilci in Kanadčani. Ukrajinci v Stožicah letos še niso izgubili. Premagali so Brazilce, Italijane in Kanadčane, danes jih čakajo še Bolgari. Foto: Guliverimage

Edina neporažena reprezentanca Japonske se bo ob 17. uri v Orleansu pomerila z gostitelji Francozi, zvečer pa tam sledi še tekma med Američani in Srbi. Poljaki bodo četrto zmago na domačem turnirju v Gliwicah napadali zvečer proti Argentini.

Po Stožicah Slovenci v Beograd

Tretji turnir rednega dela bodo Slovenci med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, kjer se bodo merili z Nemčijo, Iranom, Turčijo in Srbijo. Zaključni turnir osmerice bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Kitajci imajo kot gostitelji vstopnico že zagotovljeno, tako da je prostora še za sedem reprezentanc.

Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Liga narodov, 28. junij: Lestvica lige narodov

Spored tekem Slovenije v Stožicah Sreda, 24. junij

Slovenija : Kanada 3:1 (23, -23, 20, 23) Četrtek, 25. junij

Slovenija : Bolgarija 3:2 (-19, 21, -17, 24, 6) Sobota, 27. junij

Slovenija : Brazilija 3:0 (25, 17, 20) Nedelja, 28. junij

20.30 Slovenija – Italija

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