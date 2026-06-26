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Avtorji:
J. L., STA

Petek,
26. 6. 2026,
11.17

Osveženo pred

19 minut

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Nejc Najdič odbojka prestop

Petek, 26. 6. 2026, 11.17

19 minut

Odbojkar Nejc Najdič se prvič podaja na tuje

Avtorji:
J. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Nejc Najdič | Nejc Najdič bo kariero nadaljeval v Franciji v Nici. | Foto Aleš Fevžer

Nejc Najdič bo kariero nadaljeval v Franciji v Nici.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski odbojkarski reprezentant Nejc Najdič se podaja na tuje. Dres slovenskega prvaka ACH Volleyja Ljubljana bo zamenjal za dres francoskega prvoligaša iz Nice in se v sezoni 2026/27 prvič dokazoval na mednarodnem parketu, je zapisala Odbojkarska zveza Slovenije.

Slovenska izbrana vrsta, katere del je tudi mladi slovenski podajalec Nejc Najdič, te dni uspešno nastopa na turnirju elitne lige narodov v Ljubljani, kjer je na prvih dveh tekmah proti Kanadi in Bolgariji zabeležila dve zmagi. Slovenske odbojkarja čakata še obračuna z Brazilijo in Italijo.

Najdič je z aktualnimi slovenskimi prvaki iz Ljubljane v treh sezonah osvojil kar nekaj lovorik in nastopal tudi v elitni ligi prvakov, zdaj pa se je odločil, da je čas za dokazovanje v tujini. Njegova prva postaja na mednarodni poti bo ekipa z Azurne obale, ki je v pretekli sezoni osvojila drugo mesto v francoskem pokalu, tamkajšnje prvenstvo pa zaključila na osmem mestu.

"Z velikim veseljem in veliko motivacije se pridružujem novemu klubu. Zahvaljujem se svojim trenerjem, soigralcem in vsem, ki so bili del moje športne poti v Sloveniji. Pred menoj je novo poglavje, ki ga sprejemam z veliko odgovornostjo, željo po dokazovanju in pripravljenostjo na trdo delo. Veselim se novih izzivov, tekem in skupnih ciljev z ekipo. Prepričan sem, da bomo s predanostjo, ekipnim duhom in vztrajnostjo skupaj dosegali odlične rezultate," se novega izziva veseli Najdič.

Dvajsetletni Najdič je kariero začel v i-Vent Mariboru. Za štajerskega prvoligaša je igral do sezone 2022/23, nato pa prestopil v vrste ljubljanskega ACH Volleyja.

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