Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi domačega turnirja lige narodov v Stožicah zanesljivo, s 3:0 (25, 17, 20), odpravila Brazilce, ki niso imeli pravih možnosti. Tonček Štern je k zmagi prispeval 19 točk, Rok Možič jih je dodal 17. Slovenci so po šesti zmagi na sedmih tekmah zdaj na drugem mestu, pred njimi so le še Japonci, ki po zmagi nad Američani ostajajo neporaženi. Slovence zadnja tekma v Stožicah čaka v nedeljo ob 20.30 proti Italijanom, tretji turnir lige narodov pa bodo sredi julija igrali v Beogradu. Zaključni turnir osmerice bo konec julija na Kitajskem.

Slovenija : Brazilija 3:0 (25, 17, 20) * Dvorana Stožice, gledalcev 5117, sodnika: Pop (Romunija) in Kandil (Egipt).

* Slovenija: T. Štern 19 (2 bloka), Pajenk 7 (1 as, 2 bloka), Planinšič 3 (3 bloki), Kozamernik 3 (1 blok), Bračko, Štalekar, Okroglič, Kovačič, Urnaut, Možič 17 (1 as, 2 bloka), Mujanović 11 (2 asa, 2 bloka), Kržič, Najdič, Šen.

* Brazilija: Darlan 10 (2 asa, 1 blok), Matheus Goncalves, Adriano, Pinta 4 (1 as), Honorato 3, Judson 5 (2 asa), Douglas 7 (1 blok), Barreto 1, Cachopa, Maique, Pureza, Bryan 7 (3 asi, 1 blok), Lucarelli, Arhur 8 (1 blok).

Slovenska odbojkarska reprezentanca je turnir v Ljubljani odprla z zmago s 3:1 nad Kanado, v četrtek po preobratu s 3:2 strla odpor Bolgarov, po dnevu tekmovalnega premora pa z odlično predstavo s 3:0 odpravila Brazilce. Ti so izgubili še tretjo tekmo v Stožicah. Varovanci Fabia Solija so po sedmih obračunih pri šestih zmagah, kar jih uvršča na drugo mesto lestvice lige narodov, v kateri so naredili še dodaten korak k zaključnemu turnirju osmerice, ki bo čez mesec dni na Kitajskem.

Slovenci in Brazilci so se v ligi narodov doslej srečali šestkrat, boljši so južnoameriški predstavniki, ki so slavili petkrat. Edina slovenska zmaga v tem tekmovanju do danes je segala dve leti nazaj. Brazilci, trikratni olimpijski in trikratni svetovni prvaki, so na svetovni lestvici četrta, Slovenci pa šesta reprezentanca.

Foto: Aleš Fevžer

A danes so na parketu prevladovali izbranci italijanskega stratega Solija. V vseh treh nizih so si pripravili izdatne prednosti, v prvem in tretjem nizu so sicer proti koncu nekoliko popustili, a bili boljši v končnicah. Z najbolj prepričljivo zmago v letošnji sezoni lige narodov, skupno pa sicer že s šesto na sedmih tekmah, so Slovenci skočili na drugo mesto lestvice.

Z nekaj dobrimi bloki so danes lovili Brazilce in v prvem nizu prvi prišli do večje prednosti, ko so s šestimi zaporednimi točkami pobegnili na 11:5. Hitro je bilo že +7 pri 13:6. Brazilci so se s tremi točkami nekoliko približali (13:9), a so domači nekaj časa še držali lepo prednost. Nato so precej popustili, Južnoameričani pa so se še z dvema delnima izidoma 3:0 približali na vsega točko zaostanka (20:19). Nekaj trenutkov zatem so z novimi 3:0 povedli 23:22. Sledil je nov preobrat, ko so Slovenci povedli 24:23, nato pa izkoristili tretjo zaključno žogo in niz dobili s 27:25.

Tonček Štern je vpisal 19 točk. Foto: Aleš Fevžer V drugem so Solijevi varovanci igrali odlično. Po začetni prednosti 3:0, so to povišali na +4 (8:4) in +5 (11:6). Z delnim izidom 5:0, ko je bil na servisu Rok Možič, je prednost poskočila na +9 (16:7). Kmalu je bila ta že dvomestna (18:8), to pa je bila dovolj velika prednost, da Slovenci niso ponovili enakih napak iz prvega niza in tega varno pripeljali do konca.

Tudi tretjega so začeli odločno in s štirimi zaporednimi točkami povedli s 5:2. Po asih Nika Mujanovića so povedli za pet (8:3), kmalu zatem še za šest točk pri 10:4. Sredi niza so z novim delnim izidom 4:0 južnoameriškim tekmecem ušli že na +9 (16:7). A Brazilci se niso predali, po treh zaporednih točkah so prišli do -6 (18:12) in kasnejšim delnim izidom 5:0 na vsega dve točki zaostanka (19:17). Vseeno so Slovenci strnili vrste - več točk je nanizal Štern - in s prvo zaključno žogo na koncu dobili tekmo.

V slovenski vrsti je bil z 19 točkami najuspešnejši Štern, ki je pomembno delo opravil predvsem ob koncu tekme. Rok Možič je pristavil 17 točk, 11 pa Nik Mujanović.

"Zagotovo nam gre zelo po planu,. Želeli smo si, da bi doma prikazali boljšo igro, kar smo jo, boljši smo na servisu, iz tekme v tekmo rastemo, domači navijači nas še ponesejo. Jutri se nadejam še ene dobre tekme proti Italijanom," je misli po zmagi v mikrofon Kanal A strnil Jan Kozamernik.

Japonci so se rešili pred prvim porazom, Bolgari slavili po petih setih

Še pred večerno tekmo so v Stožicah igrali Bolgari in Kanadčani, svetovni podprvaki Bolgari so zmagali po petih setih. S 25 točkami je bil najboljši Aleksandar Nikolov, 12 jih je dodal Asparuh Asparuhov. Pri Kanadi je bil z 18 točkami najuspešnejši Sharone Vernon-Evans.

Japonci tudi po sedmih tekmah neporaženi. Foto: VolleyballWorld Na vrhu lige narodov so Japonci, ki tudi po sedmi tekmi ostajajo neporaženi. Tokrat so jim precej težav povzročali Američani, ki so vodili z 1:0 in 2:1, a je azijska zasedba izenačila, tie-break pa dobila s 15:13.

Poljaki so pred domačimi gledalci nadaljevali zmagoviti niz, za četrto zaporedno zmago so premagali Nemce (3:1).

Francozi so doma prišli do tretje zaporedne zmage, s 3:0 so odpravili Srbe, ki držijo zadnjo vstopnico za zaključni turnir. Turki so s 3:2 premagali Argentince in se povzpeli na osmo mesto.

Po Stožicah Slovenci v Beograd

Tretji turnir rednega dela bodo Slovenci med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, zaključni turnir osmerice pa bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Kitajci imajo kot gostitelji vstopnico že zagotovljeno, tako da je prostor še za sedem reprezentanc.

Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Liga narodov, 27. junij: Lestvica lige narodov

Spored tekem Slovenije v Stožicah Sreda, 24. junij

Slovenija : Kanada 3:1 (23, -23, 20, 23) Četrtek, 25. junij

Slovenija : Bolgarija 3:2 (-19, 21, -17, 24, 6) Sobota, 27. junij

Slovenija : Brazilija 3:0 (25, 17, 20) Nedelja, 28. junij

20.30 Slovenija – Italija

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