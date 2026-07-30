Močna čustva so normalen del življenja, vendar se lahko v določenih trenutkih pojavijo tako intenzivno, da izgubimo občutek nadzora. Če se odzovemo prehitro, lahko naredimo ali izrečemo kaj, kar kasneje obžalujemo.

Ob preplavljanju močnih čustev lahko naredimo marsikaj, da bi se počutili bolje, a ignoriranje in celo tlačenje čustev lahko počutje na dolgi rok le še poslabša. Poleg tega nam močna čustva pogosto sporočajo nekaj pomembnega.

Težava nastane, če zaradi njihove intenzivnosti izgubimo možnost izbire, kako se bomo odzvali. Cilj namreč ni, da čustev ne bi imeli, ampak da se naučimo z njimi živeti na način, ki nam pomaga in ne škodi.

Zato je pomembno usvojiti nekaj tehnik samopomirjanja, ki lahko pomagajo pri obvladovanju čustvenih odzivov in preprečijo impulzivna dejanja. Proces, pri katerem uravnavamo svoje odzive in se vrnemo v bolj umirjeno stanje, imenujemo čustvena regulacija.

Najhitrejši in pogosto najučinkovitejši prvi korak je preprost: ustaviti se in nekajkrat globoko zadihati. Nato lahko sledijo še druge tehnike, ki pomagajo ponovno vzpostaviti ravnovesje, pišejo v Psychology Today.

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1. Počasi vdihnite in izdihnite

Ko nas preplavijo čustva, je eden najhitrejših načinov za umiritev osredotočanje na dihanje. Počasen in globok vdih ter dolg izdih lahko telesu sporočita, da ni več v nevarnosti. Priporočljivo je, da vajo ponavljamo približno dve minuti. Takšno dihanje lahko pomaga prekiniti odziv boj ali beg in telesu omogoči prehod v stanje, kjer lahko ponovno razmišljamo bolj jasno.

Posebej učinkovito je trebušno oziroma diafragmalno dihanje, pri katerem se pri vdihu dviguje trebuh in ne zgolj prsni koš. Tak način dihanja vpliva na vagusni živec, ki sodeluje pri umirjanju telesnih odzivov.

Ena izmed priljubljenih tehnik je tako imenovano dihanje v kvadrat (box breathing). Pri tej metodi štiri sekunde vdihujemo, štiri sekunde zadržimo dih in nato štiri sekunde počasi izdihujemo.

Pomembno je predvsem, da dihamo počasi – ni ene same pravilne tehnike, ki bi ustrezala vsem.

2. Poimenujte svoje občutke

Ko se čustva okrepijo, si pomagamo tudi tako, da jih poskusimo poimenovati. Je to jeza? Razočaranje? Strah? Zamera? Tesnoba? Morda občutimo več stvari hkrati?

Prepoznavanje in poimenovanje čustev pomaga vključiti racionalni del možganov, predvsem prefrontalni korteks. Pri zelo močnih čustvih namreč pogosto prevlada limbični sistem, ki sproži hiter odziv, še preden lahko položaj razumno ocenimo.

V resnični nevarnosti je tak odziv lahko koristen, saj nam omogoči hitro ukrepanje. Kadar pa gre predvsem za čustveno grožnjo, je bolj koristno, da najprej prepoznamo občutek in šele nato izberemo odziv.

Za nekatere ljudi prepoznavanje čustev ni preprosto. Pomaga lahko opazovanje telesnih znakov, kot so hitrejši srčni utrip, spremembe dihanja, napete mišice ali potenje.

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3. Na obraz si poškropite hladno vodo

Če samo prepoznavanje čustev ne pomaga dovolj, lahko poskusite s hitrim resetiranjem telesa. Hladna voda na obrazu spodbuja trigeminalni živec, ki je povezan z vagusnim živcem in lahko pomaga aktivirati telesni način umirjanja.

Nenaden občutek hladu hkrati poveča budnost, zato lahko racionalni del možganov lažje prevzame nadzor nad intenzivnim čustvenim odzivom.

Pri tem pa je potrebna previdnost. Ljudje s srčnimi težavami ali motnjami srčnega ritma naj se pred takšno tehniko posvetujejo z zdravnikom. Pri posameznikih z motnjo avtističnega spektra pa je treba upoštevati tudi občutljivost na hladno vodo, saj lahko v nekaterih vzbudi neprijeten občutek namesto pomirjujočega.

4. Pojdite na vsaj desetminutni sprehod

Telesna aktivnost je še en preprost način za zmanjšanje intenzivnih čustev. Raziskave kažejo, da lahko že deset minut gibanja spodbudi sproščanje nevrotransmiterja GABA, ki ima naraven pomirjujoč učinek na telo.

Kratek sprehod lahko pomaga prekiniti krog intenzivnih misli, sprostiti napetost in omogočiti bolj miren pogled na položaj.

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5. Poiščite sprožilec svojih čustev

Ko se nekoliko umirite, poskusite ugotoviti, kaj je sprožilo vaš odziv. Vprašajte se: Kaj sem počel tik pred tem? Sem bil prej miren? Je kdo rekel ali naredil nekaj, kar je vplivalo name?

Če to vajo redno uporabljamo, lahko vedno hitreje prepoznamo vzorce, ki sprožajo močna čustva. Ko razumemo, kaj se je zgodilo, lažje ocenimo, ali dejansko obstaja nevarnost ali pa gre predvsem za čustveni odziv.

Pri ljudeh s posttravmatsko stresno motnjo (PTSM) so lahko odzivi intenzivnejši, zato pogosto pomagajo dodatne tehnike, kot so prizemljitev v sedanjem trenutku, opominjanje, da so trenutno varni, ali umik v prostor, kjer se počutijo bolj zaščiteno.

6. Dogodek poskusite pogledati z druge perspektive

Ko se telo umiri in razumemo svoja čustva, se lahko zgodi, da začnemo preveč razmišljati o dogodku. Nenehno analiziranje tega, kaj je nekdo rekel ali naredil, lahko ohranja občutek stiske.

Pomaga lahko preoblikovanje pogleda na položaj oziroma iskanje drugačne razlage. Namesto da pomislimo: "Namenoma me je ignoriral," lahko poskusimo razmisliti: "Morda je imel svoje težave in me ni slišal."

Takšno razmišljanje ne pomeni, da svoja čustva zanemarimo. Prav nasprotno – priznamo, da so pomembna, vendar jim ne dovolimo, da popolnoma prevzamejo nadzor.

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